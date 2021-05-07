Украинский боксер Денис Беринчик рассказал о том, что участвовал в перестрелке.
Об этом он довольно сумбурно рассказал в "stories" в Instagram.
"Здоров, пацаны. Я смотрю у вас там уже тренировки начались. Сбор, короче, начался. Вчера вечером было три огнестрела, дали всем в ногу, одному бедро сломали, трофейную типа "Беретту" забрали. У меня ссадины на локтях, на коленях. Так что заживаем".
Напомним, Беринчик провел на профессиональном ринге 15 боев, в которых одержал 15 побед.
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А 19 июня боксер дебютирует в кулачных боях. Его соперником будет россиянин с ирландским паспортом Артем Лобов.
Беринчик - Лобов: перед боем
- Денис Беринчик вызвал экс-бойца UFC Артема Лобова на кулачный бой после своей победы в ринге над чилийским боксером.
- Лобов ответил украинцу, заявив, что принимает вызов.
- Позже Беринчик продолжил дразнить россиянина, а тот назвал его "Набитым рекордом", намекая на уровень соперников украинца.
- Лобов провел в кулачных боях три поединка - у него две победы при одном поражении. Беринчик ранее в кулачных боях не участвовал.
- В апреле Беринчик и Лобов провели дуэль взглядов.
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