Денис Беринчик заявил, что отделался ссадинами на ногах и локтях.

Украинский боксер Денис Беринчик рассказал о том, что участвовал в перестрелке.

Об этом он довольно сумбурно рассказал в "stories" в Instagram.

"Здоров, пацаны. Я смотрю у вас там уже тренировки начались. Сбор, короче, начался. Вчера вечером было три огнестрела, дали всем в ногу, одному бедро сломали, трофейную типа "Беретту" забрали. У меня ссадины на локтях, на коленях. Так что заживаем".

Напомним, Беринчик провел на профессиональном ринге 15 боев, в которых одержал 15 побед.

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А 19 июня боксер дебютирует в кулачных боях. Его соперником будет россиянин с ирландским паспортом Артем Лобов.

Беринчик - Лобов: перед боем

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Автор: Антон Дударь