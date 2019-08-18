Ломаченко и Кэмпбелл взвесились за две недели до боя (фото)

Боксеры прошли обязательную процедуру взвешивания.

Чемпион мира по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко (13-1-0, 10 KO) и британский боксер Люк Кэмпбелл (20-2-0, 16 KO) прошли процедуру взвешивания за две недели до боя.

Оба боксера уложились в необходимый вес. Ломаченко оказался легче Кэмпбелла. Вес украинца - 62,78 кг, вес британца - 64,27 кг.

Фото в Instagram разместил промоутер Кэмпбелла Эдди Хирн.

Напомним, бой Ломаченко - Кэмпбелл пройдет 31 августа в Лондоне. На кону в этом поединке будут стоять титулы WBO, WBA, а также вакантный пояс по версии WBC.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинские парашютисты в небе поддержали Ломаченко перед боем с Кэмпбеллом.