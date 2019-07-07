"Он трюкач": британский боксер высказался о предстоящем бое с Ломаченко

Следующий соперник Василия Ломаченко Люк Кэмпбелл считает, что бой против украинца будет самым сложным испытанием в его жизни.

Британский боксер Люк Кэмпбелл (20-2, 16 КО) поделился своими ожиданиями от предстоящего боя с украинцем Василием Ломаченко (13-0, 10 КО).

Слова Кэмпбелла приводит BoxingScene.

"Это будет сложнейшее испытание в моей карьере, но я готов к этому. Ломаченко - классный боец. Он может делать в ринге все. Но я считаю, что я лучший, и все увидят это в следующем поединке. Это будет мегабой. В Великобритании давно не было поединков такого уровня", - сказал Кэмпбелл.

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Британец объяснил, чем отличается от Ломаченко:

"У Ломаченко есть много хитрых приемов. Он трюкач, а я - нет. Я просто выйду в ринг и буду выкладываться на все сто процентов, сделаю то, что я умею хорошо делать и буду наносить мощные удары. Я настроен решительно".

Кэмпбелл также отметил - он был удивлен тем, что Ломаченко стал претендентом на пояс WBC:

"Его не было в рейтинге WBC. Затем он появился там из ниоткуда. Мой путь к этому поясу значительно тяжелее, но я не злюсь из-за этого. Хочу доказать, что я лучше".

Напомним, бой Ломаченко - Кэмпбелл состоится 31 августа. На кону в этом поединке будут стоять чемпионские титулы WBO и WBA, которыми владеет Ломаченко, а также вакантный титул WBC.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский тренер дал прогноз на бой Ломаченко - Кэмпбелл.