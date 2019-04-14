МакГрегор обратился к Ломаченко: "Давай переходи в ММА!"

Легенда смешанных единоборств Конор МакГрегор дал совет украинскому чемпиону.

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор прокомментировал нокаут в бою Василия Ломаченко и Энтони Кроллы и пригласил украинца в ММА.

«Люблю наносить удары в эту область. Мы в ММА называем этот удар «Наушники». Легальный удар в голову. Давай в ММА, Лома. У нас есть олимпийский чемпион по борьбе в твоем весе (вероятно, имеется в виду чемпион UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо. – УНИАН), с которым ты можешь дебютировать. Это будет аналогичная ситуация с моим дебютом в боксе, когда я подрался с олимпийским чемпионом и чемпионом мира Флойдом Мэйвезером», – написал Макгрегор в своем твиттере.

Как сообщал УНИАН, Василий Ломаченко в ночь на 13 апреля эффектно нокаутировал Энтони Кроллу, защитив пояса чемпиона мира по версиям WBA и WBO.