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МакГрегор обратился к Ломаченко: "Давай переходи в ММА!"

00:01, 14 апреля 2019
Бокс
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Конор МакГрегор / MMAjunkie

«Люблю наносить удары в эту область. Мы в ММА называем этот удар «Наушники». Легальный удар в голову. Давай в ММА, Лома. У нас есть олимпийский чемпион по борьбе в твоем весе (вероятно, имеется в виду чемпион UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо. – УНИАН), с которым ты можешь дебютировать. Это будет аналогичная ситуация с моим дебютом в боксе, когда я подрался с олимпийским чемпионом и чемпионом мира Флойдом Мэйвезером», – написал Макгрегор в своем твиттере.

Как сообщал УНИАН, Василий Ломаченко в ночь на 13 апреля эффектно нокаутировал Энтони Кроллу, защитив пояса чемпиона мира по версиям WBA и WBO.

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Теги: #Василий Ломаченко#Конор МакГрегор