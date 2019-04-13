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Ломаченко - Кролла: полное видео боя

09:16, 13 апреля 2019
Бокс
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Бой Ломаченко - Кролла завершился нокаутом в четвертом раунде / REUTERS

В поединке, который проходил в Лос-Анджелесе на арене Staples Center, украинец забил соперника у канатов в третьем раунде, но судья принялся отсчитывать нокдаун. Правда, уже в следующей трехминутке Кролла не устоял на ногах и рухнул в нокаут от правого бокового в висок.

Полное видео боя:

Отметим, что сразу же после поединка Ломаченко заявил, что хочет провести бой с обладателем пояса WBC Майки Гарсией.

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Теги: #бой Ломаченко - Кролла