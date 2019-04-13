Ломаченко - Кролла: полное видео боя

Украинец сохранил пояса чемпиона мира WBA и WBO.

Чемпион мира в легком весе украинец Василий Ломаченко успешно защитил свои пояса WBA и WBO в поединке с британцем Энтони Кроллой.

В поединке, который проходил в Лос-Анджелесе на арене Staples Center, украинец забил соперника у канатов в третьем раунде, но судья принялся отсчитывать нокдаун. Правда, уже в следующей трехминутке Кролла не устоял на ногах и рухнул в нокаут от правого бокового в висок.

Полное видео боя:

Отметим, что сразу же после поединка Ломаченко заявил, что хочет провести бой с обладателем пояса WBC Майки Гарсией.