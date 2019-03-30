Состоялось взвешивание боксеров перед титульным боем Гвоздика и Нгумбу в США (видео)

Александр Гвоздик перевесил соперника на 200 грамм.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик и претендент на его титул Дуду Нгумбу (ДР Конго) прошли официальную церемонию взвешивания накануне их поединка, который 30 марта пройдет в Филадельфии.

Украинец оказался немного тяжелее оппонента, вес Гвоздика составил 79,2 кг. Вес его соперника составил 79,0 кг, сообщает UkraineBoxingPRO.

Напомним, в ночь с 30-го на 31 марта Гвоздик проведет добровольную защиту титула против Нгумбу.

Поединок состоится в Филадельфии, штат Пенсильвания. Вечер бокса пройдет на 2300 Arena, которая рассчитана на 1 300 человек.

Для Дуду Нгумбу это первый титульный бой в карьере. Сейчас француз занимает 8-е место в рейтинге WBC.