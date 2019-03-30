Состоялось взвешивание боксеров перед титульным боем Гвоздика и Нгумбу в США (видео)
Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик и претендент на его титул Дуду Нгумбу (ДР Конго) прошли официальную церемонию взвешивания накануне их поединка, который 30 марта пройдет в Филадельфии.
Украинец оказался немного тяжелее оппонента, вес Гвоздика составил 79,2 кг. Вес его соперника составил 79,0 кг, сообщает UkraineBoxingPRO.
Weigh-In & Face-Off #GvozdykNgumbu— UkraineBoxingPRO (@UkraineAtamans) March 29, 2019
🇺🇦@AlexandrGvozdyk ⚖ 174.7lb
🇨🇵@DoudouNgumbu ⚖ 174.3lb #Watch this Saturday on @espn 🇺🇸 and @BoxNationTV 🇬🇧 at ЕТ 10PM pic.twitter.com/6gCra8ohDq
Напомним, в ночь с 30-го на 31 марта Гвоздик проведет добровольную защиту титула против Нгумбу.
Поединок состоится в Филадельфии, штат Пенсильвания. Вечер бокса пройдет на 2300 Arena, которая рассчитана на 1 300 человек.
Для Дуду Нгумбу это первый титульный бой в карьере. Сейчас француз занимает 8-е место в рейтинге WBC.