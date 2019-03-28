WBC решил не отбирать чемпионский пояс у Усика
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что организация пока не будет отбирать титул чемпиона мира в первом тяжелом весе у украинца Александра Усика.
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«WBC единогласно проголосовал за то, чтобы поддержать Усика и сделать все возможное, чтобы оставить его абсолютным чемпионом – единственным в мире. Он попросил разрешения провести бой в тяжелом весе, после которого он известит WBС о своем решении», - заявил Сулейман, которого цитирует Хsport.
Напомним, что Усик отказался от пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и анонсировал переход в супертяжелый вес.
Следующий поединок украинского боксера предварительно запланирован на 18 мая в Чикаго, США. Наиболее вероятным соперником Усика называют француза камерунского происхождения Карлоса Такама.