Чемпион WBO International Беринчик встретится с ведущим японским легковесом

Бой против Нихито Аракавы пройдет в киевском Дворце спорта.

20 апреля в столичном Дворце спорта состоится боксерское шоу компании братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine". Главным противостоянием вечера станет поединок Дениса Беринчика (10-0, 7 КО) против опытного японца, седьмого номера рейтинга WBO, Ніхіто Аракавы (32-6-2, 18 КО).

На кону - пояс Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе, который принадлежит Денису, сообщает пресс-служба К2.

Это будет первая защита титула, который Беринчик одержал в декабре прошлого года, остановив филиппинца Росекі Кристобаля техническим нокаутом в седьмом раунде. Победа над Кристобалем улучшила позиции Дениса в рейтинге Всемирной боксерской организации, подняв его на 11 строчку. Сейчас в его активе 10 поединков на профессиональном ринге, 10 побед, 7 из которых нокаутом и два титула - WBO International и WBO Oriental.

Ніхіто Аракава провел 40 боївна профи-ринге, одержал 32 победы, 18 из которых досрочно. Боксирует в стойке левши. В свое время владел поясами WBO Asia Pacific, OPBF, Чемпиона Японии, а также боксировал за титул временного чемпиона WBC. Предыдущий бой провел в январе этого года против тайца Тхуедсака Сінама, одержав победу по очкам.

Подкрепит главное событие вечера восьмираундовом поединок восходящей звезды профессионального бокса Дмитрия Митрофанова (4-0-1, 2 КО).