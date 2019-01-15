Украинский боксер Деревянченко проведет следующий бой в США в марте или апреле

23:59, 15 января 2019
Бокс
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Сергей Деревянченко / BoxingScene

Об этом сообщает BoxingScene.

Соперником украинского боксера станет экс-чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Джек Кулкай из Германии.

15 января в Нью-Джерси состоялись торги между промоутерами украинца и немца. Компания AGON Sports, которая представляет Кулкая, хотела провести бой в Германии, но в торгах победу одержали представители украинской стороны. Промоутер Деревянченко Лу Дибелла предложил более 425 тысяч долларов, а менеджер немецкого боксера – чуть более 397 тысяч.

Согласно источнику, бой пройдет в марте или апреле этого года.

Отметим, что украинец уже приступил к тренировкам перед встречей с Кулкаем.

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Теги: #Сергей Деревянченко