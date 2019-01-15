Украинский боксер Деревянченко проведет следующий бой в США в марте или апреле
23:59, 15 января 2019Бокс
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В Нью-Джерси прошли торги между промоутерами украинца и немецкого бойца Кулкая.
Сергей Деревянченко / BoxingScene
Бывший претендент на пояс IBF в среднем весе украинский боксер Сергей Деревянченко проведет следующий поединок в США.
Об этом сообщает BoxingScene.
Соперником украинского боксера станет экс-чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Джек Кулкай из Германии.
15 января в Нью-Джерси состоялись торги между промоутерами украинца и немца. Компания AGON Sports, которая представляет Кулкая, хотела провести бой в Германии, но в торгах победу одержали представители украинской стороны. Промоутер Деревянченко Лу Дибелла предложил более 425 тысяч долларов, а менеджер немецкого боксера – чуть более 397 тысяч.
Согласно источнику, бой пройдет в марте или апреле этого года.
Отметим, что украинец уже приступил к тренировкам перед встречей с Кулкаем.
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