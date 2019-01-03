цей матеріал доступний українською

Усик признан лучшим боксером 2018 года по версии BoxingScene

11:58, 03 января 2019
Бокс
343 0
Усик признан лучшим боксером 2018 года по версии BoxingScene / ringtv.com

На звание лучшего боксера года по версии издания BoxingScene претендовали также Теренс Кроуфорд, Майки Гарсия, Морис Хукер, Косей Танака и Джош Уоррингтон.

Читайте такжеУсик поздравил с Новым годом на украинском языке (видео)

В 2018 году Александр Усик стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, поочередно одолев оппонентов в лице латвийца Майриса Бриедиса и россиянина Мурата Гассиева. Перед боем с россиянином Усик владел поясами WBO и WBC в тяжелом весе, а после победы над Гассиевым украинец получил также титулы WBA и IBF.

После этого в ноябре Усик успешно защитил свои чемпионские пояса, в Манчестере одолев британца Тони Беллью.

Ранее сообщалось, что Усик был признан лучшим боксером года по версии WBA.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Александр Усик