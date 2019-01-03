Усик признан лучшим боксером 2018 года по версии BoxingScene

Украинский боксер продолжает собирать награды.

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик признан лучшим боксером года по версии BoxingScene.

На звание лучшего боксера года по версии издания BoxingScene претендовали также Теренс Кроуфорд, Майки Гарсия, Морис Хукер, Косей Танака и Джош Уоррингтон.

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В 2018 году Александр Усик стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, поочередно одолев оппонентов в лице латвийца Майриса Бриедиса и россиянина Мурата Гассиева. Перед боем с россиянином Усик владел поясами WBO и WBC в тяжелом весе, а после победы над Гассиевым украинец получил также титулы WBA и IBF.

После этого в ноябре Усик успешно защитил свои чемпионские пояса, в Манчестере одолев британца Тони Беллью.

Ранее сообщалось, что Усик был признан лучшим боксером года по версии WBA.