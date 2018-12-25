цей матеріал доступний українською

Чемпион WBO International боксер Беринчик: надеюсь, приду к власти и подниму страну

17:33, 25 декабря 2018
Бокс
287 1
Денис Беринчик хочет построить успешную карьеру после бокса / K2 Promotions

«...будем надеяться, что Денис Беринчик придет к власти и поднимет страну… Мы всю дорогу бьемся как рыба об лед. Потихоньку, маленькими шажками выпутываемся с постсоветского пространства, потому что глянем на мой год рождения – 1988 год – у меня стоит герб и написаны четыре буквы, из них три одинаковых. Независимости чуть-чуть…», — цитирует спортсмена Segodnya.ua.

«Некоторые люди еще сами зависимы от многих моментов, от страны, от власти. Пока что бьемся, все бьемся, держимся, крепимся, уповаем на Господа Бога. Все будет».

Как сообщал УНИАН, Денис Беринчик (10-0, 7 КО) в минувшую субботу выиграл пояс интернационального чемпиона WBO в легком весе, победив филиппинца Росеки Кристобаля (15-3, 11 КО).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #президент Украины#Денис Беринчик#Беринчик бой WBO Oriental