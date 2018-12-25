Чемпион WBO International боксер Беринчик: надеюсь, приду к власти и подниму страну

Титулованный спортсмен хочет построить успешную политическую карьеру.

Украинский боксер, обладатель пояса WBO International Денис Беринчик рассказал о своей жизи после спорта и мечтах о политической карьере.

«...будем надеяться, что Денис Беринчик придет к власти и поднимет страну… Мы всю дорогу бьемся как рыба об лед. Потихоньку, маленькими шажками выпутываемся с постсоветского пространства, потому что глянем на мой год рождения – 1988 год – у меня стоит герб и написаны четыре буквы, из них три одинаковых. Независимости чуть-чуть…», — цитирует спортсмена Segodnya.ua.

«Некоторые люди еще сами зависимы от многих моментов, от страны, от власти. Пока что бьемся, все бьемся, держимся, крепимся, уповаем на Господа Бога. Все будет».

Как сообщал УНИАН, Денис Беринчик (10-0, 7 КО) в минувшую субботу выиграл пояс интернационального чемпиона WBO в легком весе, победив филиппинца Росеки Кристобаля (15-3, 11 КО).