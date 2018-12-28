Представлен логотип матча Звезд баскетбольной Суперлиги

Матч состоится 26 января в Запорожье.

Чуть меньше месяца остается до старта значимого спортивного события - Матча Звезд Суперлиги Пари-Матч, который в конце января пройдет в запорожском ДС “Юность”.

Сегодня организаторы представили логотип праздника баскетбола, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Главным событием вечера 26-го января станет противостояние звезд Украины против звезд Легиона. Все 8 клубов Суперлиги Пари-Матч будут представлены на этом баскетбольном празднике своими лидерами. В программу 4-часового Матча Звезд традиционно войдет конкурсная программа, а также шоу-тайм от одной из звезд украинской эстрады.

Отметим, что Матч Звезд состоится в Запорожье впервые в истории.

Билеты на это событие уже в продаже. Стоят они от 90 гривен. И стоит отметить, что это новогодние цены, чем ближе к событию и раскрытие лайн-апа стоимость прогнозируемо будет расти.