В мае 2020 года эксперты из Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов опубликовали результаты исследования, в котором сравнили степень канцерогенности обычных сигарет и систем нагревания табака. Анализ проводили по 8 канцерогенным соединениям. После 6 этапов эксперимента сотрудники института пришли к выводу, что при использовании систем нагревания табака кумулятивные выделения в 10-25 раз ниже, чем при курении сигарет (в зависимости от частоты курения). Подобный эффект значительно снижает риск заболеть раком легких, туберкулезом, астмой или другими хроническими заболеваниями.

Это достигается за счет технологии нагревания табака, полностью исключающей горения и его негативные последствия. Сигаретный дым содержит более 400 различных токсичных веществ. Наиболее активными компонентами являются продукты горения: формальдегид, окись углерода (угарный газ) и смолы. В первую очередь курение наносит ущерб легким (в 80-90% рак легких обусловлен длительным курением), головному мозгу, желудку. В отличие от сигарет все электронные альтернативы курению работают без горения. Вейпы и электронные сигареты испаряют жидкость, а системы нагревания табака испаряют влагу из табака. Последние нагревают натуральный табак максимум до 350 °С (а в сигарете температуры горящего табака может достигать 900 °C). На этой технологии работают популярные сейчас гаджеты – iQOS, Glo, Lil Solid. За счет отсутствия горения существенно сокращается количество и концентрация вдыхаемых вредных веществ.

Когда государства, долгое время продвигавшие жесткую антитабачную политику, совместно с международными организациями оценили результаты, они увидели, что практика жестких запретов вопреки ожиданиям дает очень слабый результат. Доля курящего населения изменилась очень незначительно, а количество случаев заболеваний, связанных с курением, не уменьшилось.

Поэтому тема электронных альтернатив курению, снижающих вред, встретила живой отклик у многих учетных и государственных органов. Поэтому по всему миру стартовало большое количество независимых исследований на тему влияния на здоровье электронных сигарет и систем нагревания табака.

Британский комитет по оценке токсичности в обзоре по системам нагревания табака сказано, что концентрация вредных и потенциально вредных компонентов в аэрозоле устройств для нагревания табака ниже на 50-90% по сравнению с сигаретным дымом.

При этом Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) после изучения восьми независимых исследований по iQOS признало, что снижение уровней вредных веществ (смол, формальдегида, бензола, угарного газа и т.д) соответствуют заявленным производителем и составляют от 80 до 95% по сравнению с сигаретным дымом. Таким образом, в апреле 2019 года в FDA разрешили продажу IQOS на территории США и присвоили продукту особый статус – продукта с модифицированным риском, то есть снижающим риск для здоровья по сравнению с сигаретами.

Япония – первая страна, которая перевела своих курильщиков на электронные альтернативы

Менее 10 лет назад больше трети японских мужчин курили сигареты, а смертность от рака легких и других болезней, ассоциируемых с курением, росла из года в год. В период с 2007-2010 гг показатель смертности в результате курения в Японии вырос на 21%. Как следствие, экономика страны потеряла 223 млн долларов.

Ситуация начала меняться появлением в Японии более безопасных, чем традиционные сигареты, систем для нагревания табака и электронных сигарет. Правительство страны, увидев потенциал, поддержало новый продукт и начало регулировать электронные системы доставки никотина принципиально отличным от традиционных сигарет образом. С 2010-ых количество случаев рака легких впервые в истории Японии пошло на спад. А к 2020-ому году уже четверть всех курильщиков страны перешла на менее вредные устройства вроде iQOS, Joint, Logic, Ploom.

"В Японии дифференцированное регулирование табачных продуктов помогает снизить смертность от курения сигарет и способствует переходу на изделия из нагреваемого табака, что положительно сказывается на общественном здравоохранении всей страны", – заявил на Глобальном табачном и никотиновом форуме сердечно-сосудистый хирург и вице-президент Международной больницы AOI в Канагаве, доктор Хироя Кумамару.

Успех Японии в борьбе с курением – это один из наиболее показательных кейсов.

В Великобритании государственная поддержка "вейпинга" и "айкосинга" стала частью национальной программы по борьбе с курением

В качестве другого примера эффективной борьбы с курением рассматривается кейс Великобритании. Министерство здравоохранения Великобритании чтобы уменьшить смертность от курения, а также снизить количество курильщиков, с 2012 года начало продвигать вейпинг как альтернативный способ употребления табака. Под широким термином "вейпинг" британцы подразумевают в том числе электронные сигареты и системы нагревания табака, в частности іQOS.

Минздрав Великобритании не только разработал особое регулирование для снижающих вред гаджетов для курильщиков, но и проводил общественную информационную кампанию, целью которой было стимулировать тех, кто не намерен бросать курить, переходить с сигарет на электронные альтернативы. В результате такой политики количество курильщиков в стране снизилось до 14,7%.

"В нашей стране вейпинг помогает курильщикам отказаться от традиционных сигарет, а затем и от употребления табака в целом", – отметила врач общей практики и телеведущая Розмари Леонард.

В США рассматривают электронные сигареты как способ бросить курить

В США также наблюдается снижение количества курильщиков, которые переходят на менее вредные альтернативы курению. Как и в Великобритании, в Штатах электронные сигареты помогают людям если не окончательно бросить курить, то хотя бы снизить риски заболеваний, которые вызывает курение сигарет.

"Электронные сигареты и системы нагревания табака играют большую роль в отказе американцев от обычных сигарет. Продажи традиционных сигарет в стране упали практически на 48% за последние несколько лет. Это процесс сопровождается и отказом от курения", – сообщил содиректор Центра исследований табака и здоровья штата Пенсильвания, профессор Джонатан Фоулдс.

Согласно с данными американского правительства, в течение года 18% пользователей электронных сигарет и IQOS полностью бросают курение. В то время как при никотино-заместительной терапии этот показатель составляет всего 10%.

Профессор отметил, что при горении традиционных сигарет выделяется более 7000 вредных химических веществ, а при употреблении электронных сигарет и систем для нагревания табака вред значительно меньше из-за отсутствия горения. При этом у экс-курильщиков, которые перешли на электронную альтернативу курению, заметно улучшаются биомаркеры здоровья.

"Сегодня потребители активно переходят на электронные сигареты, изделия из нагреваемого табака. И если табачные компании хотят остаться "живыми" в табачной отрасли до 2030 года, то им придется меняться и производить менее вредную продукцию", – заявил Фоулдс.

Автор: Григорий Бондарь