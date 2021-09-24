Факты о проекте и подрядчике главного долгостроя столицы

После 10 лет простоя с мертвой точки сдвинулся процесс достройки Дарницкого автомобильно-железнодорожного перехода. Накануне был подписан договор о строительстве транспортной развязки на Днепровской набережной стоимостью 1,15 млрд грн., которая позволит соединить мост с крупной транспортной артерией в сторону моста Патона и Осокорков. Строить объект будет один из крупнейших игроков рынка дорожного строительства - украинско-немецкое совместное предприятие "Автострада"

Недострой десятилетия

Дарницкий мост, который также еще неофициально называют "мостом Кирпы" по имени бывшего министра транспорта и гендиректора "Укрзализныци" начала 2000-х Георгия Кирпы, начали строить еще в 2004 году. Это автомобильно-железнодорожный мост через Днепр, который соединяет столичные районы Дарницу и Выдубичи, рассчитанный на поток в 182 пары поездов и около 35 тыс. автомобилей в сутки. Его решили строить рядом с уже существовавшим железнодорожным мостом 1949 года постройки.

Первую очередь проекта - рабочее железнодорожное движение по одному пути открыли в декабре 2008 года. В сентябре 2010 железнодорожную часть запустили полностью, пустив поезда в обе стороны, а уже в декабре того же года открыто и автомобильное движение с левого на правый берег, в обратном направлении автомобили смогли ездить еще через три месяца, в марте 2011. Последние строительные работы были завершены в августе 2011, когда были открыты все существующие сегодня съезды для машин.

С тех пор объект остается готовым на 80%. Точно так же, на 80%, по словам экспертов, загружена автомобильная часть, в то время как остальные мосты столицы загружены на 120-130%. Несмотря на то, что на проект потратили рекордные 12 млрд грн., за минувшие 10 лет никто так не взял на себя политическое решение достроить критически важную для жителей киевского левобережья развязку - съезд с моста на Днепровскую набережную в сторону Осокорков и Березняков. Кроме того, в систему Дарницкого перехода входят также съезды на ряд улиц на Позняках и Харьковском массиве, например, реконструкция съезда на проспект Григоренко.

Сам мост при этом фактически по документам остается стройплощадкой, т. к. не введен в эксплуатацию и продолжает числиться недостроем. Главная причина того, что так произошло - перетягивание каната между "Укрзализныцей" (которая изначально была заказчиком строительства) и Киевской горгосадминистрацией (которая по логике должна быть эксплуатантом моста). Первая хотела передавать объект городу только с долгами, которые были взяты на его строительство, а Киев не спешил принимать на баланс объект, на достройку которого нужно было бы выделить свыше 1 млрд грн. В связи с "подвешенным" состоянием, на мосту есть проблемы с освещением и уборкой.

Кто будет строить

В результате в 2021 году проект включили в программу президента Зеленского "Большое строительство" и фактически координацию достройки Дарницкого моста на себя взяло Мининфраструктуры и "Укравтодор".

В тендере на строительство развязки на Днепровскую набережную стоимостью 1,15 млрд грн. победила группа компаний "Автострада", которая входит в холдинг MS Capital предпринимателя Максима Шкиля. Компания является одним из лидеров дорожного строительства Украины.

По данным пресс-службы, "Автострада" работает в 11 регионах Украины, штат работников составляет более 5500 человек, более 2500 единиц техники, 17 асфальтобетонных заводов и 30 производственных баз по всей стране. При этом мостостроение является одним из ключевых направлений в работе компании - только за прошлый год реализовали 50 мостостроительных объектов различной категории сложности.

Ранее "Автострада" стала победителем на еще одном амбициозном мостовом объекте - компания будет строить мостовой переход через Днестр на украинско-молдавской границе, который позволит завершить реконструкцию новой дороги Киев-Кишенев через Ямполь.

Что будут делать на развязке

Согласно проектной документации, компания проведет инвентаризацию металлоконструкций, проверит их состояние и наличие, поскольку в течение почти 10 лет мост, а также проржавевшие "зачатки" съезда с него в сторону набережной никто не трогал. Это будет одним из ключевых вызовов, поскольку в каком реально состоянии находятся конструкции, никому неизвестно, а пригодность тех опор, которые остались от предыдущих подрядчиков на месте будущей развязки - вызывает большие вопросы.

Общий перечень работ включает строительство 4-х сооружений общей длиной около 1500 метров и весом более четырех тысяч тонн. Ширина новой автодорожной развязки составит от 10 до почти 13 метров. В рамках работ будет построено 25 новых опор эстакадных съездов из монолитного железобетона, высота которых будет достигать 15 метров. Покрытия дорожного полотна будет из двухслойного асфальта толщиной 80 мм на предварительно уложенную гидроизоляционную мембрану.

Параллельно с обследованием будет продолжаться проектирование развязки, корректировка геодезических данных, обследование и получение технических условий для переноса коммуникаций для обустройства съездов на Днепровскую набережную. Эти работы планируют завершить в течение первого месяца. Кроме того, в эти же сроки должны быть подготовлены участки для начала строительных работ.

Одновременно с подготовительными работами компания начнет строительство новых опор и подпорных стен, которые планируется завершить ориентировочно за 2-3 месяца. В частности, в ближайших планах - начало монтажа и сварки балок пролетных строений, которые уже смонтированы, а также новых блоков.

С ноября текущего года, после прохождения всех согласовательных и подготовительных этапов компания планирует начать строительство опор заезда на мост и второго съезда на набережную в сторону моста Патона.

Работы на всех участках будут идти параллельно и в круглосуточном режиме без выходных, сообщили в пресс-службе "Автострады". Завершить строительство развязки планируется в декабре 2022 года. Однако все будет зависеть от готовности Киевской горадминистрации способствовать в решении ряда инфраструктурных и логистических задач. Например, необходимо будет частично перекрыть часть улицы Канальной, на которой есть городские коммуникации - их нужно будет переносить. Кроме того, в радиусе будущего строительства находится "кладбище" нелегальных МАФов, которые тоже нужно куда-то деть. Если взаимодействие будет эффективным, то заявленные сроки могут быть даже перевыполнены.

Автор: Сергей Николаенко