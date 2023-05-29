В Кишиневе на Саммите Европейского политического сообщества ожидается подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сообщает Reuters.

На саммит 1 июня приглашены 47 глав государств и лидеры ЕС. Планируется обсуждение вопросов войны в Украине, энергетической безопасности Европы и диверсификации российских энергоресурсов.

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Несмотря на мирный вектор, Москва и Тегеран уже совершали попытки сорвать переговорный процесс. Особые усилия для нормализации отношений с соседом и открытия региональных транспортных маршрутов прилагает Баку со своим проектом "Зангезурский коридор". С его открытием Евросоюз получит прямой транспортный маршрут в Китай в обход России – через Турцию, Азербайджан, Каспий и Центральную Азию.

На сегодня Азербайджан - одна из основных стран, посредством которых осуществляется замещение российских энергоресурсов на европейском рынке. Баку поставляет нефть и газ в Румынию, Хорватию, Болгарию, Чехию, Австрию, Германию, Грецию, Испанию, Ирландию, Португалию и Италию. Ведутся переговоры с Молдовой, Венгрией и Албанией. В 2022 г. объем поставок азербайджанского газа в ЕС достиг 12 млрд м куб., а к 2027 году Баку планирует удвоить эту цифру.

"Азербайджан является партнером, имеющим растущее значение для Германии и ЕС, и эта страна может внести важный вклад в диверсификацию энергетических поставок Германии и Европы", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В Еврокомиссии Азербайджан называют ключевым партнером ЕС в усилиях по отказу от российского ископаемого топлива.

Почти 60% азербайджанских поставок посредством TAP через Турцию, Грецию и Албанию получает Италия. Уже год надежные поставки газа из Азербайджана в рамках соглашения, подписанного 10 лет назад, имеет Болгария.

По словам Комиссара ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсона, Европа вышла из этой зим с наполовину заполненными газовыми хранилищами, более стабильными ценами на газ и позитивным прогнозом на следующую зиму благодаря партнерству с Азербайджаном.

За более активное сотрудничество между ЕС и Азербайджаном выступает Президент Литвы Гитанас Науседа и вице-президент Европейской Комиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович.

Азербайджан через 7-9 лет будет экспортировать более 35 миллиардов кубометров газа. Благодаря газопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, строительство которого поддерживали США и Британия, у Азербайджана с 2006 года есть не зависящий от Кремля путь транспортировки нефти. Наличие такой инфраструктуры имеет решающее значение для самостоятельной энергетической политики Баку в интересах Евросоюза. Например, Казахстан не смог удовлетворить запрос Германии об увеличении поставок нефти.

Стратегический клин ЕС в российско-иранском альянсе

Будучи стратегическим партнером ЕС, Азербайджан находится между двух огней - РФ и Ираном. Их военно-политический альянс противостоит Европе и Украине.

Как отмечал Forbes, Москва и Тегеран представляют главную угрозу поставкам азербайджанского газа в Европу, в то время как в 2021-2023 годах Азербайджан стал одним из основных альтернативных поставщиков энергоресурсов из России в Евросоюз.

Стремясь обеспечить рычаг давления на Баку, Москва задействует армянских сепаратистов в Карабахе. Иранцы и русские рассматривают сепаратистский анклав в Карабахе как "аварийный выключатель" поставок азербайджанских энергоресурсов в ЕС. Путин использует армян Карабаха в качестве пешек, подобно южным осетинам и абхазам в Грузии или русским общинам в Украине. Оба государства противостоят пророссийскому сепаратизму: Украина в Донбассе и Крыму, Азербайджан в Карабахе.

Надежный друг Украины

Несмотря на наличие враждебных соседей на севере и юге, Азербайджан последовательно поддерживает Украину, в частности, гуманитарной помощью населению.

В прошлом году Азербайджан бесплатно предоставил Украине более 200.000 литров топлива и более 900 тонн медикаментов, медоборудования и продовольствия.

Ведущая держава Кавказа

С учетом угрожающего соседства РФ и Ирана, а также активности сепаратистов в Карабахе под прикрытием российского военного контингента, Азербайджан вынужден постоянно повышать свою обороноспособность. Особую роль в этом с согласия США играет Израиль. Военные расходы Азербайджана достигли почти $3 млрд. Как следствие, в рейтинге военной мощи Азербайджан занял 57-е место, став лидером на Южном Кавказе.

Азербайджан лидирует в этом регионе и по другим показателям:

К примеру, население Азербайджана составляет 10,1 млн, Грузии – 3,7 млн, Армении – 2,9 млн. ВВП государства в 2022 году вырос до $78,7 млрд, что значительно превышает показатели соседей. Также Азербайджан держит лидерство по доходам и получил место в рейтинге лучших стран мира по версии US News & World Report.

Азербайджан является незаменимым стратегическим партнером ЕС на Кавказе. Поэтому особенно символично его участие в Кишиневском саммите Европейского политического сообщества. Тем более показательно, что возможное заключение в Кишиневе мирного азербайджано-армянского соглашения сулит Евросоюзу новые экономические и геополитические дивиденды.