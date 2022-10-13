Топменеджер группы компаний "Подорожник" Тарас Коляда рассказал о помощи ВСУ и поздравил с Днем защитников Украины.

С началом войны сеть аптек "Подорожник" приняла важное решение – всеми силами помогать украинской армии, внутренне перемещенным лицам и тем, кто пострадал в результате боевых действий. 22 марта был запущен проект "AMBULANCE для ВСУ", в рамках которого закупаются кареты скорой помощи для Медицинских сил Украины.

Эта инициатива очень важна, ведь во время войны украинский аптечный ритейл должен не только заботиться о своих клиентов, но и делать вклад в победу. "AMBULANCE для ВСУ" — лишь один из тех проектов, которые отражают стремление сети "Подорожник" помогать. Он стал возможным благодаря поддержке миллионов украинцев, которые выбирают аптеки и представителей фармакологических компаний, что согласились поддержать инициативу. Ведь маленькие взносы каждого делают большие дела, отметил топменеджер группы компаний "Подорожник" Тарас Коляда.

В течение 8 месяцев действия проекта "AMBULANCE для ВСУ" уже удалось обеспечить военные подразделения 20-тью каретами скорой помощи на сумму свыше 15 200 000 грн. Эти машины уже помогают эвакуировать наших военных и гражданских из-под обстрелов в зонах боевых действий. Понятно, что "скорые" в постоянном дефиците, поскольку они ежедневно находятся под обстрелами вражеской артиллерии. Поэтому сеть аптек и в дальнейшем будет продолжать делать все возможное, чтобы помогать спасать жизни украинским военным.

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В октябре коллектив аптек получил благодарность за начало и продолжение проекта "AMBULANCE для ВСУ" и помощь военным медикам, а владелец компании Александр Федечко был отмечен именной наградой от и. о. командующего медицинских сил ВСУ.

"В свою очередь, я от своего имени и весь коллектив аптек "Подорожник", "Аптека "БАМ"","Сбер Аптека" хотим поблагодарить всех защитников и защитников Украины, всех медиков и фармацевтов, которые присоединились к медицинским силам. Благодаря вам мы имеем возможность жить, работать, предоставлять новые рабочие места украинцам. Покорнейше благодарим за вашу работу! Хотим заверить, что мы будем продолжать создавать надежный тыл для наших военных. Мы и в дальнейшем будем доставлять лекарства тем, кому они нужны, открывать новые аптеки там, где будет необходимо. И обязательно вернемся в каждый пока что оккупированный городок. Потому что там, где аптека, там жизнь!", - добавил Тарас Коляда.