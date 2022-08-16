Девушка поделилась, что они дома стараются как можно меньше говорить о работе.

Телеведущая, психолог и жена министра обороны Алексея Резникова Юлия Зорий рассказала, как изменилась их семейная жизнь из-за полномасштабной войны РФ против Украины.

Журналисты "Сніданку з 1+1" спросили ее, каково оно, быть женой главы Минобороны в такое сложное время.

"Так же, как и быть женой спасателя, военного, врача, полицейского, волонтера. Та же ответственность, так же тревожно, волнующе, потому что ты сейчас физически просто боишься за мужа. Этот страх добавился", - сказала Зорий.

По ее словам, она в Киеве, поэтому часто видится с мужем. Девушка поделилась, что они дома стараются как можно меньше говорить о работе. Она добавила, что Алексей постоянно в телефоне, он приходит домой "просто физически", но мысленно он на работе.

По словам Юлии, ее муж всегда старается сохранять оптимизм, чем он ее и покорил. "Он умеет любить, умеет принимать любовь", - говорит Зорий.

"Успокойся, ты никуда не идешь, началась война, ты должна сидеть и ждать мои указания", - вспоминает жена Резникова его слова в страшный для украинцев день, 24 февраля.

Она добавила, он в тот день вышел на связь ближе к вечеру. Девушка признается, ей никогда в жизни не было так физически страшно.

В 2020 году пара официально вступила в брак, однако из-за карантинных ограничений свадьбу не праздновала. По словам телеведущей, празднование будет впереди после победы и добавила, что, возможно, это произойдет в освобожденном Крыму.

"Я никогда не была в Крыму… может быть, можем себе празднование там визуализировать", - подчеркнула Зорий.

Напомним, с началом полномасштабной войны в Украине у женщин изменились вкусы. Если раньше они обожали актеров, музыкантов или спортсменов, то сейчас на пике популярности военные. УНИАН рассказывал, кого из украинских военных женщины окрестили "крашами".

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