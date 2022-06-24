Они - герои Украины, доказавшие свою любовь к народу и стране.

С началом полномасштабной войны в Украине у женщин изменились вкусы. Если ранее они обожали актеров, музыкантов или спортсменов, то сейчас на пике популярности военные.

Так кого же из украинских военных женщины окрестили "крашами"?

Архивное фото главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного просто подорвало сеть. В молодости он был нереальным красавчиком, а с годами стал еще лучше. Именно под его руководством ВСУ дают героический отпор "второй армии мира".

"Красавец! Береги его Господь", "Сын своего народа", "Какой козак", "На фотку молодого Залужного можно смотреть вечно", - пишут пользователи сети.

24-летний Роман Ратушный также покорил сердца всех украинцев. Он запомнился своей знаменитой фразой: "Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше их придется убивать нашим детям". До 24 февраля он был активистом и боролся с незаконными застройками в Украине. А после начала войны пошел служить в ВСУ. Он был разведчиком, и погиб 9 июня под Изюмом, защищая независимость нашей страны.

Еще одна знаменитая фраза с начала войны "Русский военный корабль, иди н*хуй". Ее авторство приписывали пехотинцу Роману Грибову, но позже оказалось, что не он ее придумал. Кто на самом деле задал тренд среди украинцев - неизвестно. Имя этого военного не рассекречивают в целях безопасности. Но даже несмотря на это, Роман Грибов с острова Змеиный таки стал героем Украины.

Ранее УНИАН назвал главных секс-символов на войне.

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