Как отметил президент, сегодня многие украинцы не были в вышиванках, поскольку они – в военной форме и защищают наше государство.

Президент Владимир Зеленский в День вышиванки призвал вспомнить военных, которые сейчас воюют ради Украины и не имеют возможности надеть национальную сорочку. Об этом глава государства заявил в своем видеообращении.

"Сегодня много украинцев и украинок были в вышиванках. Это важно - помнить, какое богатство нас всех объединяет. Украина - разнообразна, и в том - наша сила, это было видно в течение дня в разных орнаментах вышиванок. Но сейчас я прошу вас всех вспомнить о тех украинцах и украинках, которые буквально – наша с вами сила, наша с вами защита", - сказал президент.

Он подчеркнул, что сегодня многие украинцы не были в вышиванках, поскольку они – в военной форме.

Видео дня

"Я прошу вас сейчас вспомнить всех, кто воюет ради Украины. Всех, кто на боевых заданиях и на боевых постах ради Украины. Всех, кто тренирует наших бойцов ради Украины. Те, кого вы знаете лично, те, о ком вы слышали, и тысячи и тысячи других, которые все одинаково берегут жизнь Украины. Вспомните о них сейчас, пожалуйста, и поблагодарите их", - отметил Зеленский.

День вышиванки в Украине и мире

Всемирный день вышиванки - молодой праздник, который начали отмечать лишь в 2006 году. Но за это время он стал очень популярным, к тому же не только у нас, в Украине, но и за рубежом. Праздник ежегодно отмечают в третий четверг мая в Украине. В 2023 году День вышиванки - 18 мая.

Президент Владимир Зеленский сегодня надел вышиванку с особыми орнаментами, поскольку сегодня же отмечают и День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. А учитывая военное время вышиванка была еще и цвета хаки.

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