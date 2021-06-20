Президент назвал своего отца защитником и другом, примером для подражания.

Президент Украины Владимир Зеленский в День отца, который отмечается 20 июня, поздравил своего папу с праздником и опубликовал фото с ним.

Соответствующий пост глава государства разместил в своем Telegram- канале.

"Быть сыном такого отца лично для меня – это большое счастье, большой труд и большая ответственность одновременно. Знаю об этом точно и чувствую всю свою жизнь", - написал он.

Читайте такжеЗеленский поздравил украинцев с ТроицейОн назвал своего отца защитником и другом, примером для подражания.

"Я благодарю тебя за самое дорогое и ценное – за воспитание, знания, принципы, характер, привычку никогда не опускать рук, волю никогда не сдаваться и всегда идти до конца", - добавил Зеленский.

Также он поблагодарил своего отца за поддержку, советы и критику.

"И спасибо за то, что знаешь: самые главные и искренние мои слова для тебя не в соцсетях, а дома, на кухне, наедине, откровенно, в глаза, за рюмкой, пока мама отошла и не видит наших мокрых глаз", - продолжил президент.

"С Днем отца, Александр Семенович! Будь здоровым! Береги себя! Береги маму!",- написал Зеленский.

День отца: традиции праздника

Ежегодно в Украине и еще 40 странах мира отмечается День отца - международный праздник, посвященный всем папам мира. Этот праздник не так популярен, как День матери, но не менее важен для общества. Каждый ребенок нуждается в родительском воспитании и заботе папы. Появился этот праздник по инициативе американки Соноры Додд. Девушка предложила на национальном уровне отмечать посвященный папам день в честь своего отца-одиночки, который воспитал 8 детей после смерти жены.

День отца в 2021 году отмечается 20 июня. В этот день принято поздравлять пап, дарить им подарки, благодарить за любовь и заботу. В праздник поднимаются вопросы важности отцовства и проблемы родителей-одиночек.

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Автор: Ольга Робейко