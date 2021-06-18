Ежегодно в Украине и ещё 40 странах мира отмечается День отца - международный праздник, посвященный всем папам мира. Этот праздник не так популярен, как День матери, но не менее важен для общества. Каждый ребенок нуждается в отцовском воспитании и заботе папы. Появился этот праздник по инициативе американки Соноры Додд. Девушка предложила на национальном уровне отмечать посвященный папам день в честь своего отца-одиночки, который воспитал 8 детей после смерти жены.
Традиции отцовского праздника
День отца отмечается 20 июня - во второе воскресенье июня. В этот день принято поздравлять отцов, дарить им подарки, благодарить за любовь и заботу. В праздник поднимаются вопросы важности отцовства и проблемы отцов-одиночек.
Поздравления с Днем отца 2021
Поздравляю с Днем отца
Искренне и нежно!
Солнца, счастья – без конца,
Веры и надежды.
Хорошо себя веди,
Будь примером детям.
Папа, ты такой один –
Лучший на планете!
Ты хозяин в доме главный,
Всем любовь даешь исправно,
Ловко в стену гвоздь забьешь
и никогда не устаешь!
Наш кормилец, командир,
Для детей своих – кумир!
Наш по жизни молодец!
С праздником тебя, отец!
Отличных отцов не так много на свете,
Но мне несказанно с тобой повезло!
Ты самый чудесный на нашей планете!
Пусть будет всегда в твоем сердце покой.
Пусть счастье, здоровье, удача и бодрость,
всегда за тобою идут по пятам.
Друзья и коллеги пусть тебя не подводят.
Иди без помех к своим классным мечтам!
Я за тобой, как за стеной,
Спасибо папочка родной,
За то, что делал для меня,
И в День отца крепчайше,
обнимаю я тебя.
***
За твоей сильной спиною,
Как за крепкою стеною!
Папа, ты — опора наша.
Обожаем до мурашек!
День отца — это радостный праздник
Самых лучших, отважных мужчин.
Всех отцов тороплюсь я поздравить
С этим праздником очень большим.
Быть отцом — непростая задача.
Быть ответственным нужно всегда.
Быть отцом — это многое значит.
Это значит — любовь на года.
Пусть вас дети всегда уважают,
Дорогие мужчины, отцы.
Пусть вас небо от бед охраняет,
От печали, невзгод, седины.
Будьте счастливы, вечно здоровы
И согреты любовью родных.
Пусть ваш мир озарится любовью.
Будет радостным каждый ваш миг.
Папа! Милый! Поздравляем
С Днем отца тебя сейчас!
Ты во всем огромном мире
Лучший папочка у нас!
Мы тебя все очень любим!
И хотим мы пожелать,
Чтоб ты был всегда веселым!
И чтоб бед тебе не знать!
Быть хорошим папой – ответственная работа, и ты с ней справляешься на все сто! Ты – мой пример для подражания, моя опора и защита. Поздравляю с Днем отца, милый папа, будь счастлив и всегда здоров!
***
Поздравляю с Днем отца! Желаю всегда оставаться примером смелости, мудрости, уверенности и силы. Быть папой – дело сложное, желаю справляться с ними на все двести процентов!
Дорогой папа! В этот прекрасный день – День отца – поздравляю тебя и искренне, от всей души, желаю, чтобы в твоей жизни всегда находилось место для счастья, радости и веселья. Будь молод душой, всегда преисполняйся энергией и бодростью, будь сильным и главное – оставайся таким же достойным примером для подражания!
***
Самого лучшего папу на планете, моего папу, спешу поздравить с Днем отца! Желаю, чтобы ты всегда был сильным, смелым и пусть крепкое здоровье станет еще крепче!
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