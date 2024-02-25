По его словам, на сегодня от США, от Германии зависит это решение.

Президент Владимир Зеленский рассказал, от кого на сегодня зависит приглашение Украины в НАТО. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Я так понимаю, что все партнеры поддерживают Украину в предоставлении нам приглашения, и все считают, что в будущем Украина будет в НАТО. Я не хочу сейчас играть словами, на сегодня от США, от Германии зависит это решение. Это факт. Какие риски, я не могу сказать", - заявил он.

Зеленский также отметил, что не видит рисков в приглашении Украины в НАТО.

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"Я в этом не вижу. Те риски, которые за кулисами официальной политики звучат, они все касаются членства Украины в НАТО. Мне кажется, риски связаны с неадекватностью реакции Путина. Я считаю, что в этом шаге - в приглашении - никаких рисков нет", - сказал глава государства.

Путь Украины в НАТО - последние новости

Как сообщал УНИАН, основатель Фонда "Альянс демократий", бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен заявил, что приглашение Украины вступить в НАТО может способствовать обеспечению мира . Он подчеркнул, что союзники должны обеспечить Украине все необходимое, чтобы она нанесла России поражение на поле боя. И гарантии безопасности от союзников, как заявил Расмуссен, сегодня очень важны, эти гарантии должны обеспечить потребности Украины на пути к ЕС и НАТО.

"Долгосрочная безопасность Европы также зависит от вступления Украины в ЕС и НАТО. Именно над этим мы сейчас и работаем. На запрос президента Зеленского мы основали новую рабочую группу (Международную рабочую группу по вопросам безопасности и евро-атлантической интеграции - УНИАН) высокого уровня по евроатлантической интеграции Украины. Мы готовим уже определенный отчет", - сказал он.

По словам Расмуссена, Путин должен понять, что Украина присоединится к НАТО.

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