Президент поблагодарил воинов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил бойцов 127 бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины города Харькова, которые вытеснили оккупантов.

Свое видеообращение к воинам он опубликовал в Instagram.

"Ребята, Харьков! 227 батальон 127 бригады теробороны! Очень вам благодарен! От всех украинцев, от каждого, от себя и от моей семьи. Благодарность моя без границ. Желаю вам всем здоровья, берегите себя, – отметил Зеленский. – Спасибо вам, вашим родителям. Вы – молодцы! Все будет Украина! Слава Украине!".

Ранее сообщалось, что тероборона Харькова вытеснила оккупантов и вышла к госгранице. По этому случаю украинские воины записали видеообращение к президенту, на которое он им и ответил.

Вас также могут заинтересовать новости: