Соответствующее постановление опубликовано на Правительственном портале.

Кабинет министров обнародовал полный перечень категорий лиц, которые смогут въехать в Украину после временного запрета въезда иностранцам и лицам без гражданства с 28 августа.

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Соответствующее постановление от 27 августа №757 опубликовано на правительственном портале.

Документом на время действия карантина в период с 00:00 28 августа до 00:00 28 сентября запрещается въезд на территорию Украины иностранцам и лицам без гражданства, кроме таких лиц, которые:

являются одним из супругов, родителями или детьми гражданина Украины;

следуют по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

прибывают в Украину с целью обучения;

проходят военную службу в Вооруженных силах;

постоянно или временно проживают на территории Украины и имеют вид на проживание или вид на жительство;

признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;

имеют разрешение на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;

являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров, Офиса президента, Министерства иностранных дел;

являются лицами, которые прибывают в Украину по приглашению Министерства иностранных дел;

являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство во имя мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил или прибывают по приглашению Министерства обороны;

являются деятелями культуры, которые прибывают по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них;

прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, которые проходят на территории Украины, и лица их сопровождения;

являются техническими специалистами, прибывающими в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

являются лицами, которые осуществляют перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

прибывают на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

Иностранцам и лицам без гражданства, которым запрещен въезд на территорию Украины, при наличии оснований гуманитарного характера;

председатель Государственной пограничной службы может разрешить пересечь государственную границу.

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Автор: Леся Лещенко