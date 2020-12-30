Секретариат Союза писателей принял решение прекратить публикации в изданиях НСПУ произведений писателей из стран, выступающих против территориальной целостности Украины.
Об этом во вторник, 29 декабря, сообщила пресс-служба организации в "Украинской литературной газете".
Среди таких стран: Российская Федерация, Беларусь, Венесуэла, Армения, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Кыргызстан, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия, Судан.
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«Исключение могут составлять публикации произведений умерших классиков, а также современных писателей этих стран, которые публично поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают агрессию Российской Федерации», - говорится в сообщении.
Также решено прекратить практику проведения совместных акций (творческие вечера, «круглые столы», конференции) с дипломатическими представительствами вышеупомянутых стран и не допускать участия членов НСПУ в любых литературно-художественных мероприятиях, инициированных представителями стран, которые поддерживают российскую агрессию против Украины.
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