В конце октября Верховная Рада (после длительных дискуссий) сделала первый шаг к запрету деятельности церквей, которые связаны с Москвой. 267 парламентариев нажали зеленую кнопку за правительственный законопроект, предусматривающий прекращение деятельности по решению суда религиозных организаций, связанных со страной-оккупантом известный в народе как проект о запрете УПЦ (МП). Однако, как говорится, это был только первый тайм. Решающий бой - впереди.

Говорят, идею прекратить деятельность УПЦ (МП) за закрытыми дверями обсуждали еще в 2021 году. Однако не только ради борьбы с "агентами в рясах", но и по политическим причинам. Наконец, церковь - это инструмент влияния на общественные настроения и, с ее помощью, можно было бы побороться за электорат.

СБУ с начала войны разоблачила более 60 клириков УПЦ (МП), которые работали на РФ

После начала полномасштабного вторжения России в Украину ситуация заиграла новыми красками. Служба безопасности Украины сообщала, что с начала полномасштабной войны разоблачила более 60 клириков УПЦ (МП), которые работали на РФ. Часть из них уже получила приговоры. По итогам деятельности оперативников, "на верх" пошел документ с рекомендацией запретить деятельность УПЦ (МП) из-за угрозы национальной безопасности.

Но "рубить с плеча" не спешили. Во-первых, боялись массовых протестов, потому что у УПЦ (МП) все же больше всего приходов в Украине. Во-вторых, верующие - это, опять же, избиратели. Поэтому просто закрыть УПЦ (МП) – это для многих народных избранников означает рубить сук, на котором сидишь. Вероятно были определенные надежды, что после решения Синода УПЦ (МП) об осуждении агрессии РФ и готовности диалога с ПЦУ, начнется уход от Москвы (в самой УПЦ (МП) убеждают, что абсолютно автономны от РПЦ). Да и в монобольшинстве не было единой позиции по церковному вопросу (и не только из-за личностных убеждений парламентариев).

Однако в конце 2022-го года рубикон был перейден. Совет нацбезопасности дал фактический зеленый свет законодательной подготовке запрета деятельности УПЦ (МП), а президент Владимир Зеленский ввел санкции против одного из влиятельных сторонников этой церкви - экс-нардепа Вадима Новинского... Далее депутаты одобрили в первом чтении проект, предусматривающий запрет деятельности религиозной организации, связанной со страной-оккупантом, по решению суда. Первый тайм был выигран, но…

Сторонники УПЦ (МП) с двойной энергией взялись за сохранение статус-кво

Сторонники УПЦ (МП) с двойной энергией взялись за сохранение статус-кво. Сама церковь наняла британскую компанию Amsterdam & Partners LLP (одним из клиентов которой, по "стечению обстоятельств", является Новинский) представлять свои интересы и "ответить на атаки правительства Украины". Причем, намекнули (в том числе и депутатам) на уголовную ответственность в случае окончательного принятия проекта закона. Международный юрист Роберт Амстердам в частности отметил, что "мы наблюдаем политические преследования и оппортунизм" и вообще законопроект 8371 – это "нарушение международно-правовых обязательств Украины и собственной Конституции".

Следующий шаг - американский лоббист Уильям Берк, которого уже привлекли Amsterdam & Partners LLP (по некоторым данным, сейчас ему якобы официально заплатили 7 тысяч долларов, а в целом услуги стоят 1400 долларов в час). Чьи именно средства были использованы, можем только предполагать, но он из всех "утюгов" уже начал рассказывать о гонениях на УПЦ и нарушениях прав человека.

Это - лишь первые шаги лоббистов. Похоже, от них стоит ждать и других "аргументов". Тем временем в США отправился десант сторонников решения украинского парламента о запрете религиозных организаций, которые связаны с Москвой.

Но информационный ответный удар пока нанес лишь митрополит Епифаний. В интервью "Голосу Америки" он заявил, что законопроект, который сейчас находится в Верховной Раде, и который имеет целью запретить церквям связи со страной-агрессором, "защитит духовное пространство Украины".

Впереди у "московских" церквей – непростой путь. Еще перед голосованием в первом чтении было непонятно, будет ли на табло 226 "за". Немалая группа депутатов даже в партии "Слуга народа" категорически не поддерживают инициативу. "Злые языки" утверждают, что не всегда лишь из идейных убеждений. Другие же вообще не считают церковную тему приоритетом.

За кем будет следующий раунд? Увидим на табло Верховной Рады.

Ярослав Конощук