За нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5100 гривен до 6800 гривен.

Штрафовать за отказ общаться с клиентами на украинском языке будут с 16 июля 2022 года.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Он добавил, что за нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5100 гривен до 6800 гривен.

«Но это для злостных нарушителей, которые принципиально нарушают права граждан, в отношении которых мы постоянно получаем жалобы, и таких жалоб достаточно две для того, чтобы мы начали производство, чтобы был составлен протокол и был наложен штраф», - отметил Кремень.

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Он заметил, что штрафы могут быть обжалованы в судебном порядке, и в любом случае, для подобных претензий должны быть приведены доказательства.

«Я не думаю, что сегодня какой-то из супермаркетов хочет «прославиться» на всю страну, что для них закон - не закон и страна - не страна. Таких у нас нет, и вряд ли они появятся. Поэтому никаких провокаций, что преследования, языковые инспекторы, тайные покупатели и так далее - у нас таких в штате нет», - заверил языковой омбудсмен.

Языковой закон: что известно

В Украине с 16 января вступили в силу нормы закона об обслуживании потребителей на украинском языке.

Согласно статье 30 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах, услугах на украинском языке. За нарушение этого положения предусмотрены штрафы.

Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи вводятся поэтапно.

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Автор: Светлана Закелова