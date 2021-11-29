Взрыв в пятиэтажном жилом доме в г. Новая Одесса произошел утром 27 ноября, в результате чего погибли три человека. Также умер еще один пожилой мужчина из соседнего подъезда - у него не выдержало сердце.

Спасатели завершили поисковые работы в разрушенном в результате взрыва жилом доме в г. Новая Одесса на Николаевщине

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, для обеспечения освещения места работ и дежурства от ГСЧС привлечено 6 человек и 4 единиц техники.

Напоминается, что утром 27 ноября в Новой Одессе в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытового газа на 5-м этаже), в результате чего разрушены 2 квартиры на 4-м и 2 квартиры на 5-м этажах.

В результате взрыва погибли три человека, еще 3 пострадали. Умер еще один пожилой мужчина в соседнем подъезде - у него не выдержало сердце.

Из дома эвакуированы 54 человека.

Как сообщал УНИАН, по факту взрыва в жилом доме в Новой Одессе открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей".

Взрыва в жилом доме в Новой Одессе: судьба многоэтажки и ее жителей

Завалы пятиэтажки спасатели разбирали двое суток подряд. Как говорится в сюжете ТСН, пока жителей многоэтажки в Новой Одессе расселили у родственников. В общежитие, которое предложили местные власти, идти никто не захотел. Жителям второго и третьего подъезда разрешили забрать из квартир вещи первой необходимости и документы.

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Жители второго подъезда говорят, что боятся возвращаться в свой дом: утверждают, что в квартирах, граничащих с первым подъездом, появились трещины. По мнению жильцов, дом аварийный, людям нужно новое жилье.

Всего в трех подъездах пятиэтажки 30 квартир. Будут ли сносить этот дом, решит экспертиза. Если дом таки будут сносить, то люди получат компенсацию, чтобы они смогли приобрести равноценное жилье. Но когда это произойдет - пока неизвестно.

Пока экспертная комиссия говорит, что третий подъезд пригоден для проживания. Туда уже дали свет.

29 ноября дом обследуют газовики, после чего решат, когда и кто сможет вернуться в свою квартиру.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Виктория Токарева