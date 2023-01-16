Высокий суд Англии 14 января 2023 года издал приказ об аресте активов Сергея Грозы и Владимира Науменко, владельцев компаний GNT Group и Olimpex Coupe International, которому принадлежит зерновой терминал в Одессе, удовлетворив тем самым иск от кредиторов GNT Group - американских инвестиционных компаний Innovatus Capital Partners ("Innovatus") и Argentem Creek Partners ("ACP").

Расследование, инициированное кредиторами, доказало, что GNT Group ликвидировала все зерно, переданное в залог Innovatus, без согласования с кредиторами.

Зерно, которое отгружает Одесский порт, стало критическим аспектом переговоров между Украиной, Россией и мировыми лидерами из-за его значения для глобальной продовольственной безопасности. Расширение Черноморской зерновой инициативы, которое позволило частично возобновить экспорт украинского зерна, подчеркивает важность обеспечения эффективной, прозрачной и честной работы зерновых терминалов Украины.

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Ана Фирмато, управляющий директор Innovatus, отметила: "Мы считаем отвратительным то, что владельцы GNT Group используют войну для мошенничества. Расследования показывают, что все зерно, заложенное Innovatus, было мошенническим путем ликвидировано владельцами GNT Group. Поэтому у Innovatus не было другого выбора, кроме как потребовать в Высоком суде Англии приказа о заморозке активов, чтобы предотвратить их дальнейшее сокрытие Владимиром Науменко и Сергеем Грозой".

Джон Паттон, региональный топ-менеджер ACP, добавил: "ACP и Innovatus были вынуждены вместе добиваться правосудия после обнаружения крупномасштабной растраты активов и многочисленных корпоративных правонарушений. Судебное решение дает нам возможность начать принудительные действия. После того как GNT Group передаст контроль над активами в Одесском порту ответственным операторам, мы не видим существенных препятствий в работе зернового коридора. Мы готовы и в дальнейшем сотрудничать с украинским государством и инвестировать в Украину".

Innovatus и ACP имеют давнюю историю инвестирования в Украину. Обе компании обещают наладить эффективное управление этим зерновым терминалом в соответствии с нормами украинского и международного законодательства.