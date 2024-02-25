Он отмечает, что сейчас этими соглашениями покрыт уже практически весь ЕС.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что подписание соглашений о безопасности – это уже "открытый процесс вступления Украины в НАТО". Об этом он сказал на форуме "Украина. Год 2024", отвечая на вопрос о процессе подписания гарантий безопасности.

"Я когда-то говорил, что при этом президенте никогда не будет "Минска-3", и при этом президенте никогда не будет "Будапешта". Мы сделали все выводы из наших ошибок, нашей страны, за весь этот период. И поэтому мы на сегодняшний день верим в конкретику, верим в юридические обязательства, и именно на этом строятся договоры, которые мы уже заключили с шестью странами", – отметил Емрак.

Он добавил, что накануне были два новых договора – с Канадой и Италией. Руководитель ОП выразил мнение, что в ближайшее время еще несколько стран подпишут эти соглашения.

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"На сегодняшний день мы уже этими соглашениями покрыли практически весь Европейский Союз... Осталось четыре страны Евросоюза и три страны НАТО, с которыми мы еще не заключили (соглашения, – УНИАН)", – сказал Ермак.

Руководитель ОП отметил, что каждое соглашение содержит "абсолютное подтверждение и поддержку будущего Украины и в НАТО, и в Европейском Союзе".

"Поэтому мы рассматриваем это как промежуточный этап к полноценному членству в НАТО. Но это уже работа конкретная по нашему вступлению в НАТО. Еще раз: каждая эта сделка содержит подтверждение страны поддерживать нас на этом пути. И уже адаптацию и законодательства, и промышленности, и военного потенциала к стандартам НАТО... Я считаю так: подписание этих соглашений – это уже открытый процесс вступления Украины в НАТО", – подчеркнул он.

Сделки по безопасности

Как сообщал УНИАН, Украина подписала договоры о гарантиях безопасности уже с несколькими странами. Так, в январе Украина и Великобритания подписали историческое соглашение по безопасности. Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк сообщила, что продолжаются переговоры о подписании аналогичного соглашения между Киевом и Вашингтоном.

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение о безопасности с Германией. Кроме того, Франция обязалась помочь Украине в защите от России, восстановлении и интеграции в европейские и евроатлантические институты. Ранее н Украина подписала соглашение по безопасности с еще одной страной-членом НАТО – Данией.

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