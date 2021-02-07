После аварии школьник находился в коме на аппарате искусственной вентиляции легких.

В Днепропетровской области после полтора месяца борьбы за жизнь врачи спасли 11-летнего подростка, которого сбил поезд.

Читайте такжеПод Днепром 8 вагонов грузового поезда сошли с путей и заблокировали движение (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Мальчик не только выжил после страшной аварии, но и стал на ноги и готов возвращаться в школу», – говорится в сюжете

Подростка сбил поезд: подробности трагедии

Несчастный случай произошел среди бела дня в конце декабря. Костя возвращался домой через пути. Это не обустроенный, но кратчайший путь между городом Каменское и селом Украинка, которым постоянно пользуются местные.

До дома, где пятиклассника ждали четверо братьев и сестра, оставалось совсем немного. Он спешил, чтобы помочь маме принести из магазина горшки цветов. Отца они похоронили в прошлом году, поэтому старшие из шести детей были за взрослых. Тогда его и сбил поезд.

Костю после аварии доставили в областную детскую больницу, его шансы на жизнь были мизерные. Он находился в коме на аппарате искусственной вентиляции легких.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН