Возле Верховной Рады проходит митинг за права трудящихся.
Как передает корреспондент УНИАН, на площади Конституции у здания парламента собрались около двух десятков молодых людей, в частности, из общественной организации «Социальная инициатива».
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Они держат в руках плакаты «Ні диктату корпорацій. Україні — гідну працю», «Вони бояться солідарності трудящих», «Шість годин чотири дні — це вимоги трудові», «Найкраща вакцина — безкоштовна медицина» («Нет диктата корпораций. Украина - достойный труд», «Они боятся солидарности трудящихся», «Шесть часов четыре дня - это требования трудовые», «Лучшая вакцина - бесплатная медицина»).
Участники акции скандируют лозунг: «Владу трудящим — тоді життя покращим» («Власть трудящимся - тогда жизнь улучшим»).
Как пояснили участники акции корреспонденту УНИАН, в мероприятии принимают участие как представители общественной организации «Социальная инициатива», так и неравнодушные граждане. По словам митингующих, акция проходит под парламентом, потому что в ВР зарегистрировано несколько законопроектов, которые противоречат Трудовому кодексу.
«Этими законопроектами предлагается существенно упростить процедуру увольнения наемных работников на предприятиях, где работают менее 250 человек. А таких предприятий в Украине подавляющее большинство», - пояснил один из участников акции.
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