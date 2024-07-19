За время войны погибли 93 сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), еще почти 400 получили ранения, враг охотится на спасателей, поэтому постоянно меняются алгоритмы безопасности. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" рассказал глава ГСЧС Андрей Даник.
"Почти каждый день мы теряем людей. В последнее время враг вообще объявил охоту на наших сотрудников. Всего с начала полномасштабного вторжения погибли 93 чрезвычайника, почти 400 получили ранения. Но эти цифры с каждым днем, к сожалению, увеличиваются", - сообщил Даник.
По его словам, служба разрабатывает алгоритмы безопасности, постоянно меняет подходы, придумывает новые организационные или технические средства защиты, "но говорить подробно в целом о них не буду".
"Враг как только что-то узнает - вносит коррективы в свои действия. И получается так, что то, что месяц назад было актуально, рабочее, по состоянию на сегодня уже не работает", - пояснил чиновник.
Он уточнил, что для обеспечения безопасности спасателей используют робототехнику. Кроме того, ведется активная работа по средствам радиоэлектронной разведки.
"А все детали - уже после войны", - резюмировал Даник.
Работа ГСЧС - последние новости
В ГСЧС рассказали, что мешало спасателям в первые минуты разрушительного удара по Киеву. Во время ликвидации последствий очередного удара России по Киеву 8 июля спасателям в первые минуты мешали пробки и неправильная парковка водителей.
Как пояснили в службе, кроме того, что надо спасать одновременно людей, надо еще и тушить пожар и делать это с минимальным риском для жизни людей, которые могут быть под завалами.
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