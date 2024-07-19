По словам Андрея Даника, за время войны погибли 93 сотрудника Госслужбы, еще почти 400 получили ранения.

За время войны погибли 93 сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), еще почти 400 получили ранения, враг охотится на спасателей, поэтому постоянно меняются алгоритмы безопасности. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" рассказал глава ГСЧС Андрей Даник.

"Почти каждый день мы теряем людей. В последнее время враг вообще объявил охоту на наших сотрудников. Всего с начала полномасштабного вторжения погибли 93 чрезвычайника, почти 400 получили ранения. Но эти цифры с каждым днем, к сожалению, увеличиваются", - сообщил Даник.

По его словам, служба разрабатывает алгоритмы безопасности, постоянно меняет подходы, придумывает новые организационные или технические средства защиты, "но говорить подробно в целом о них не буду".

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"Враг как только что-то узнает - вносит коррективы в свои действия. И получается так, что то, что месяц назад было актуально, рабочее, по состоянию на сегодня уже не работает", - пояснил чиновник.

Он уточнил, что для обеспечения безопасности спасателей используют робототехнику. Кроме того, ведется активная работа по средствам радиоэлектронной разведки.

"А все детали - уже после войны", - резюмировал Даник.

Работа ГСЧС - последние новости

В ГСЧС рассказали, что мешало спасателям в первые минуты разрушительного удара по Киеву. Во время ликвидации последствий очередного удара России по Киеву 8 июля спасателям в первые минуты мешали пробки и неправильная парковка водителей.

Как пояснили в службе, кроме того, что надо спасать одновременно людей, надо еще и тушить пожар и делать это с минимальным риском для жизни людей, которые могут быть под завалами.

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