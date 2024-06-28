Также назначен первый заместитель председателя ГСЧС.

Правительство назначило Андрея Даника Председателем Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Соответствующее решение принял Кабмин на сегодняшнем заседании, сообщается в Telegram-канале правительства. Также назначен первый заместитель председателя ГСЧС.

"На заседании Кабинет Министров принял распоряжение: о назначении Даника Андрея Николаевича председателем Государственной службы по чрезвычайным ситуациям; Миронюка Виталия Григорьевича первым заместителем председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

Видео дня

Другим своим решением правительство уволило Даника с должности заместителя председателя ГСЧС.

Согласно информации на официальном сайте ГСЧС, Даник был назначен на должность заместителя председателя ГСЧС в сентябре прошлого года. Перед тем, начиная с 1998 года, находился на различных должностях в подразделениях ГСЧС, начиная с начальника караула в одной из пожарных частей.

В 2002 году окончил Черкасский институт пожарной безопасности им. Героев Чернобыля МВД Украины, специальность - пожарная безопасность, квалификация - инженер пожарной безопасности.

С 27 февраля 2024 года по 28 июня 2024 года - временно исполняющий обязанности главы ГСЧС.

Виталий Миронюк до этого времени возглавлял Главное управление ГСЧС в Кировоградской области. Имеет специальные звания: полковник внутренней службы - присвоено приказом МЧС (по личному составу) в 2007 году; полковник службы гражданской защиты (в порядке переаттестации) с 2008 года. Имеет два высших образования: окончил Харьковский институт пожарной безопасности МВД и Кировоградский национальный технический университет.

ГСЧС: новости

В августе 2023 года после внутренней проверки правительство уволило Сергея Крука с должности главы ГСЧС. Исполнение обязанностей председателя ГСЧС было возложено на заместителя руководителя Владимира Демчука, которые он выполнял до февраля этого года.

Вас также могут заинтересовать новости: