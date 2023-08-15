Командиры добросовестно выписывали себе премии, хотя сидели в кабинетах, а не находились на передовой.

Военная контрразведка СБУ совместно с ГБР разоблачила в рядах Нацгвардии еще одну "схему" безосновательного начисление премий за якобы участие в боях на передовой.

"На этот раз на сделках с государственными деньгами разоблачено командование одной из бригад военного формирования, которая дислоцируется на Киевщине. С первого дня полномасштабного вторжения до августа 2022 года фигуранты незаконно "премировали" себя на общую сумму почти 14 млн грн", - уточняется в сообщении СБУ.

В ведомстве добавили, что чиновники безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тыс. грн, которая предусмотрена за непосредственное участие в боевых действиях против российских оккупантов. Но участники преступной схемы не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передней линии фронта.

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По данным следствия, к организации сделки причастен заместитель командира – начальник штаба воинской части. Он безосновательно подписывал рапорты по начислению "боевых" премий своим подчиненным, прежде всего руководящему составу.

"Их личности также установлены - это командир дивизиона, командир 3-го батальона, начальник отделения учета личного состава, заместитель командира 1-го батальона и командир роты", - отмечается в сообщении.

На основании собранных доказательств заместителю командира – начальнику штаба воинской части и пятерым его подчиненным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса ("халатное отношение к военной службе"). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Кражи государственных денег

В начале августа этого года СБУ разоблачила руководителей одного из учебных центров Нацгвардии, которые незаконно насчитали себе почти 1 млн "боевых" премий.

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