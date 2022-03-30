Каждое учреждение культуры будет готовить свою программу и работать по собственному графику, отметили в Минкульте.

С 1 апреля в Украине во время военного положения постепенно начнут работу учреждения культуры и искусств.

Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики.

"Искусство - это не только невидимый мостик, сочетающий реальность и мир фантазий, но и настоящее лекарство против душевных ран. Их украинцы получили так много, что невозможно сосчитать. Поэтому деятели искусств готовы работать нон-стоп, чтобы облегчить страдания людей от пережитых ужасов войны, подарить позитивные эмоции взрослым и детям, а также возродить надежду и веру в лучшее будущее. Культура - это мягкая сила. Она способна вернуть украинцев к нормальной жизни в новой военной реальности", - пояснил глава МКИП Александр Ткаченко.

Как пояснили в министерстве, каждое учреждение культуры будет готовить свою программу и работать по собственному графику. Поэтому подробную информацию о расписании, а также о приобретении билетов нужно узнавать на сайтах учреждений культуры. Часть средств от приобретенных билетов будет идти на помощь украинским защитникам или на гуманитарную поддержку.

События в учреждениях культуры и искусств будут происходить с учетом требований военного положения. В случае воздушной тревоги все зрители должны пройти в укрытие, которое расположено в учреждении. Поэтому количество мест ограничено. При входе может осуществляться поверхностный осмотр по выявлению предметов, оборот которых запрещен или ограничен, или представляет угрозу жизни или здоровью людей.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля ворвались в Украину.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Мариуполь, Николаев, Херсон, Сумы и Днепр.

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