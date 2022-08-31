Строителям приказали не доставать трупы из разрушенного здания, а просто бетонировать сверху. Однако трупный запах пробивается сквозь слой бетона.

Оккупанты не могут без хлорки вовремя приступить к ремонту мариупольского Драмтеатра.

Об этом в своем Телеграм-канале рассказал российский журналист-оппозиционер Александр Невзоров.

Невзоров рассказал, что российские строители "ломанулись в Мариуполь на распилку огромных бюджетов "восстановления"".

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"Пишут: "Неделю кукуем, сидим сложа лапки, эти тупари не везут хлорку. Без хлорки никак. Где большие скопления трупов (театр), там надо хлорку и только потом бетон, если просто лить бетон на трупы - вонь как-то пробивается даже через толстый слой бетона", - рассказал Невзоров.

По его словам, строителям приказали не поднимать шум и не вытаскивать трупы, а "тихо бетонировать".

16 марта 2022 года российский самолет сбросил бомбу на здание драматического театра в Мариуполе, где укрывались сотни мирных жителей. Обломками завалило вход в бомбоубежище.

23 апреля стало известно, что оккупанты проводят зачистку завалов театра. В процессе оккупанты упаковывали тела погибших в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перевозили их в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе. Затем, по наполнению, вывозили в Мангуш, где насыпью сваливали в 300-метровую траншею.

20 мая разбор завалов и вывоз тел погибших был завершен.

Как сообщал УНИАН, 30 июня международная организация Amnesty International обнародовала доклад, в котором было указано, что российские оккупанты целенаправленно нанесли авиаудар по драмтеатру в Мариуполе.

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