Кукольную Зинкевич одели в военную форму и добавили на грудь волонтера ее награды.

Народный депутат и волонтер "Госпитальеров" Яна Зинкевич стала прототипом куклы Барби. Выполнила работу мастерица Анастасия Недолуженко в рамках проекта "Barbie: Госпожа Украины".

Читайте такжеВ США выпустили новую коллекцию Барби - куклу можно выбрать по цвету кожи и комплекции (видео)Об этом сама Яна Зинкевич рассказала на своей странице в Facebook.

"Недавно меня пригласили стать моделью... для легендарной куклы Barbie. Ощущения фантастические! Когда - то, маленькой, я мечтала о новой кукле Barbie, а теперь стала ею", - рассказала она.

Кукольная Яна Зинкевич также в коляске, в руках она держит флаг Украины.

Что известно о проекте "Barbie: Госпожа Украины"

В проекте "Barbie: Госпожа Украины" принимают участие кукольные мастерицы со всей Украины. Они воплощают образы выдающихся украинских женщин в костюмах Barbie.

Среди кукол есть Марко Вовчок, Ольга Кобылянская, Мария Заньковецкая, Роксолана и др. Из современных персон - Гайтана, Юлия Санина, Ольга Фреймут.

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Автор: Ольга Робейко