Военные преступники. Сожалеют ли о чем-то военнопленные РФ

Украина – не Россия, даже по отношению к захваченным врагам. УНИАН побывал в центральном (и пока единственном) лагере для военнопленных из РФ, увидел условия их содержания и пообщался с некоторыми из них.

"Украл – выпил – в тюрьму" - цитата из известного фильма, классики советского кинематографа. Если сейчас к этой "романтике" добавить "… и на фронт", будет стандартная история многих граждан Российской Федерации, которые зачем-то отправились "денацифицировать" и "демилитаризировать" - а на самом деле просто убивать - украинцев.

Именно такая история – в армию прямо из тюрьмы - "приключилась" с 22-летним уголовником из Бурятии Артемом. В России сидел по целому "букету" обвинений – от неуплаты алиментов до кражи. И, в общей сложности, должен был провести в тюрьме семь лет. Но война в Украине, развязанная Россией, позволила ему вытянуть "счастливый" билет: Артем купился на обещания отвоевать полгода и получить амнистию. Правда, через пять месяцев, оказался не на свободе, а в плену (около трети военнопленных – бывшие заключенные, воевавшие в штрафных российских воинских частях "Шторм-Z"). В лагере для военнопленных россиян (и колаборантов с временно оккупированных территорий Украины) в одной из западных областей страны с бывшим российским зеком познакомился корреспондент УНИАН...

Гражданин РФ Артем, как и многие здесь, работает шесть дней в неделю – делает кресла из ротанга.

Видео дня

"Под Лиманом, на Купянском направлении мы зашли на позиции, но народу там мало стало. Боекомплект кончился, все заклинило. Поддержка была, но сдались, потому что нечем было воевать", - рассказывает он.

На вопрос, решился бы сейчас пойти в армию, чтобы не сидеть в тюрьме, отвечает: "Я бы лучше досидел свой срок. Что на войне хорошего? Здесь убивают. Я до войны особо не вникал, что в Украине происходит".

Иван из Челябинска в лагере для военнопленных клеит бумажные пакеты. В отличие от Артема из Бурятии, он в российскую армию пошел не из тюрьмы, а добровольцем. И объяснить этот поступок не может: "Не знаю, с какими мыслями шел. Ни с какими…". Говорит, что хотел "помочь народу "ДНР" и "ЛНР", который ущемляют, жили люди, захотели свою автономную республику…", и, если попадет на обмен, снова в армию не собирается. Мол, навоевался, "и травма ноги дает о себе знать".

"Меня ранило минометным снарядом, сломало ногу, остался на позиции, попал в плен", - рассказывает Иван.

Раненные военнопленные на территории лагеря получают медицинскую помощь. Также здесь есть спортивная площадка, куда можно приходить в свободное от работы время. За работу – военнопленные собирают мебель и клеят бумажные пакеты – получают 8 долларов в месяц и могут потратить их в лагерном магазине.

"У каждого военнопленного есть свой счет, на который их родственники могут прислать деньги. Или они могут заработать эти деньги, работая, и купить в лагерном магазине продукты. Очень популярны – конфеты, сигареты и газировка", - рассказывает представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко.

К слову, общение с родными по телефону доступно каждому (в присутствии сотрудника лагеря). А вот от общения с прессой большинство отказались.

Те же, кто согласились поговорить, убеждают, что в Украине никого не убивали. Даже офицер-десантник, двадцатидевятилетний Константин, успевший в начале вторжения побывать под Киевом, и попасть в плен в сентябре прошлого года под Купянском, рассказывает басни, как его командование приказывало "не вступать в стрелковые бои", и "просто блокировать" украинскую столицу, пользуясь гранатами со слезоточивым газом.

"Мы должны были взять под контроль в Киеве здания, персонал которых находился в боевой готовности - гауптвахты, Нацполиция и т. д. Перед нами стояла задача просто блокировать город, без стрелкотни. Выдали гранаты со слезоточивым газом. Интенсивных боев у меня не было. Когда мы пытались зайти в Киев через ирпенский мост, просто получили там минометный огонь и отошли", - говорит он.

Притворяется, что слыхом не слышал о том, что происходило в те дни в Ирпене (хотя, напомним, именно там находилось его подразделение): "О том, что там происходило я услышал уже здесь, в лагере. Мы действовали своим подразделением и даже ни с кем не пересекались. Даже внутри своего полка с другими батальонами не встречались".

Константин уверен, что провал захвата Киева в феврале-марте 2022 года – на совести российских генералов.

"Свое мнение о руководстве я оставлю при себе… Я в политику не лезу. Я выполнял свою работу. Приказали - и я пошел. Вникать в какую-то идеологию мне неинтересно", - говорит он.

На вопрос, как попал в плен, рассказывает, что в сентябре 2022 года нарвался на блок-пост под Купянском-Узловым: "Был ранен и взят в плен десантниками 80-й бригады ВСУ. Меня госпитализировали, оказали помощь, обработали раны, поставили гипсовую изоляцию на ногу. Оттуда отправили меня сперва в Харьковское СИЗО, а потом в Киевское".

Но гуманное отношение, похоже, не особо помогает осознать свои преступления. На вопрос, пойдет ли снова в российскую армию по контракту, если попадет на обмен, Константин отвечает: "Дослужить до пенсии, дослужу".

В отличие от российского офицера-десантника, еще один собеседник УНИАН – украинец. Сергей – житель Горловки и воевал там же в должности стрелка, помощника гранатометчика. Говорит, что в российскую армию попал по повестке и не особо задумывался о том, что, по сути, идет убивать своих соотечественников.

"Вы интересно ставите вопрос. Убивать - это немного другое. Я работал в МЧС, был уволен 1 декабря, и 5 декабря был призван на службу. В армии я занимался эвакуацией и оказывал медицинскую помощь", - рассказывает он.

При этом, Сергея не смущает, что делал он это с позиции помощника гранатометчика: "Должность может быть хоть командир взвода, но если я занимался медициной, то занимался медициной".

"Что вам грозило за невыполнение приказа открыть огонь?". – "Не знаю, тюрьма, наверное". – "И вы шли в армию с пониманием того, что не будете ни в кого стрелять?". – "Наверное, да".

Такая вот "наивность".

Сергей попал в плен в июне 2023 года: наступил на мину, а чуть позже в этот же день попал в руки украинских военных.

"Нас взяли троих в плен. Двоих, которые меня несли, уже обменяли, а я остался в плену", - говорит он и добавляет, что тоже хочет на обмен, домой.

Тем более, воевать уже не будет, "так как инвалид".

На вопрос, как бы поступил, если бы мог отмотать время назад, отвечает: "Я бы в 2013-м году не устраивался в МЧС и не жил бы в Украине".

…Многие любители "русского мира" сейчас готовы отказаться от своей "любви" к агрессору и уйти от реальности, но десять лет назад их призывы помогли России начать "защиту" русскоязычного населения в Украине, "заботливо" бросая бомбы, в том числе на головы своим же колаборантам и "ждунам".

Дмитрий Ключко