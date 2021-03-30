В Украине вместо военных комиссариатов предусмотрено создать территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Верховная Рада Украины приняла закон, который позволит в течение суток призвать на службу резервистов в особый период без объявления мобилизации.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведении воинского учета" (регистрационный номер 3553) проголосовали 256 народных депутатов.

Им предусмотрено вместо военных комиссариатов создать территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Закон упорядочивает вопросы воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, обеспечение надлежащего функционирования Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

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Также вводится новый вид военной службы - военной службы по призыву лиц из резервистов в особый период.

Законом предусмотрено усиление административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

В частности, нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета влечет за собой наложение штрафа от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - от 510 до 850 грн (на сегодняшний день от 5 до 7 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - это от 85 до 119 грн).

Повторное в течение года совершение такого нарушения, а также совершение такого нарушения в особый период предусматривает штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - от 850 до 1700 грн.

Также вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины.

Ими предусмотрено, что уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в период наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

В соответствии с изменениями, уклонение призывника, военнообязанного, резервиста от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки, наказывается штрафом от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 5100 до 8500 грн) или исправительными работами на срок до одного года.

Уклонение военнообязанного, резервиста от учебных (специальных) сборов наказывается штрафом от 500 до 700 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 8500 до 11900 грн) или исправительными работами на срок до двух лет.

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Военнообязанные и резервисты, которым пришла повестка соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (Центрального управления или регионального органа Службы безопасности Украины, соответствующего подразделения Службы внешней разведки) на прибытие для призыва на сборы, обязаны прибыть в пункт и в срок, указанные в повестке.

В законе предусмотрено, что особенности ведения военного учета резервистов в органах военного управления, воинских частях, в соответствующих городских (районных) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки устанавливаются Генеральным штабом ВСУ.

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Автор: Надя Пришляк