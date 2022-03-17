Россия восстановила водоснабжение на временно оккупированном полуострове Крым. Оккупанты уже украли украинской воды на сумму почти 620 млн гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.
"Страна-агрессор 24 февраля 2022 года захватила все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала, регулировавшие водоснабжение из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр к полуострову Крым. Так, враг 27 февраля разрушил временную дамбу, автомобильный мост и главное заградительное сооружение канала", - говорится в сообщении.
Российской Федерацией осуществляется водозабор из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр.
"Сумма ущерба за самовольное использование водных ресурсов народа Украины составляет 32 628 960 гривен в сутки", - отметили в Госэкоинспекции.
Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, который соединяет главное русло Днепра с полуостровом.
Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении.
После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили, перекрыв канал рукотворной дамбой.