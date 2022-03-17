Страна-оккупант незаконно восстановила водоснабжение полуострова Крым.

Россия восстановила водоснабжение на временно оккупированном полуострове Крым. Оккупанты уже украли украинской воды на сумму почти 620 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

"Страна-агрессор 24 февраля 2022 года захватила все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала, регулировавшие водоснабжение из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр к полуострову Крым. Так, враг 27 февраля разрушил временную дамбу, автомобильный мост и главное заградительное сооружение канала", - говорится в сообщении.

Российской Федерацией осуществляется водозабор из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр.

"Сумма ущерба за самовольное использование водных ресурсов народа Украины составляет 32 628 960 гривен в сутки", - отметили в Госэкоинспекции.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, который соединяет главное русло Днепра с полуостровом.

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили, перекрыв канал рукотворной дамбой.

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