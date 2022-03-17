Россия пустила воду в Крым, украдены воды уже более чем на 600 млн гривен фото УНИАН

Россия восстановила водоснабжение на временно оккупированном полуострове Крым. Оккупанты уже украли украинской воды на сумму почти 620 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

"Страна-агрессор 24 февраля 2022 года захватила все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала, регулировавшие водоснабжение из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр к полуострову Крым. Так, враг 27 февраля разрушил временную дамбу, автомобильный мост и главное заградительное сооружение канала", - говорится в сообщении. 

Российской Федерацией осуществляется водозабор из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр. 

"Сумма ущерба за самовольное использование водных ресурсов народа Украины составляет 32 628 960 гривен в сутки", - отметили в Госэкоинспекции.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, который соединяет главное русло Днепра с полуостровом.

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. 

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили, перекрыв канал рукотворной дамбой.

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