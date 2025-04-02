В конце января 2024 года легендарный украинский футболист Андрей Шевченко возглавил Украинскую ассоциацию футбола. Сразу после избрания Шевченко объявил о проведении аудита возглавляемой организации, который должна была провести авторитетная аудиторская компания AC Crowe Ukraine. В апреле 2024 года его предварительные результаты выявили отток активов УАФ в размере более 1,3 млрд гривень за период деятельности руководства Андрея Павелко, пишет издание "Чемпион".
По данным издания, отчет аудиторов касался деятельности УАФ с 2015 по 2023 год включительно. В окончательном документе аудиторы оценили общую сумму потерь УАФ за исследованный период в более 1,7 млрд гривень.
Примечательно, что эта сумма почти на 400 млн гривень больше, чем та, что указывалась в предыдущих результатах проверки.
Общую сумму потерь, на которую указывают аудиторы, можно разделить на несколько подпунктов, касающихся деятельности УАФ:
- Newport
- Депозиты и Радомышль
- ФФУ Продакшн
- Приобретенные услуги
- Система выплаты вознаграждений
- Прочее
Newport Management LTD
Издание отмечает, что потери здесь составили 544,3 млн грн.
"В далеком 1999 году между тогда еще Федерацией футбола Украины и компанией Newport Management LTD (Британские Виргинские острова) было заключено агентское соглашение. Согласно ему компания по сути становилась посредником, через которую УАФ получала средства, которые предоставляли ФИФА и УЕФА для развития украинского футбола.... Больше всего нас заинтересовал период 2015-2016 годов. За эти два года, по данным аудита, УАФ не отразила в учете целевое финансирование УЕФА в размере 12,6 млн евро (531 млн грн). Также аудиторы заметили расхождение между перечисленными Newport средствами и полученными ассоциацией (тогда еще федерацией) в сумме 331 тысячу евро (14 млн грн)", - говорится в материале.
Журналисты отмечают, что Newport перечислял деньги другим сторонним юридическим лицам: "Их аудиторы классифицировали как не имеющие отношения к футболу, а сумма была огромная: 11,4 млн евро (481 млн гривень)".
Отмечается, что по этому делу было сообщено о подозрении на тот момент генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому и тогдашнему директору Департамента финансов УАФ Евгении Сагайдак.
Депозиты и ПБК "Радомышль"
Издание пишет, что потери здесь составили 366,2 млн грн.
Оказалось, что на 1 января 2015 года в разных банках хранилось 284,7 млн грн собственности УАФ, которые частично были на депозитах:
- 7,1 млн евро в ПАО "ПУМБ";
- 6,11 млн евро в ПАО "Киевская Русь";
- 1 млн евро в ПАО "Форум";
- 0,13 млн долларов в ПАО "ПУМБ".
"В течение 2015 года некоторые банки были признаны неплатежеспособными, и УАФ потеряла 2,467 млн евро (на тот момент 55,5 млн грн), которые были размещены в: ПАО "Киевская Русь" - 1,467 млн евро и ПАО "Форум" - 1 млн евро", - обратили внимание журналисты.
Остальные же потери (315,7 млн грн) в этой категории УАФ понесла от договора уступки права требования с пиво-безалкогольным комбинатом "Радомышль", который стороны подписали 19 марта 2015 года. Эта сделка касалась 4,643 млн евро (разница между депозитом, который был в ПАО "Киевская Русь", и списанными средствами).
ФФУ Продакшн
Согласно информации издания, потери здесь составили 286,2 млн грн.
В 2016 году была создана "ФФУ Продакшн" - дочерняя компания УАФ, которая закупала оборудование и сырье для работы завода по изготовлению искусственных полей. Закупки обошлись в более 230 млн грн, но все они были осуществлены через контрагента "S.D.T.FZE".
"По этим покупкам было открыто дело, из-за которого, собственно, и арестовали Павелко и Записоцкого (на тот момент генерального секретаря УАФ) в 2022 году.
В деталях следствия сообщается, что они обеспечили обращение в собственность подконтрольной соучастникам преступления компании "S.D.T FZE" (ОАЭ) средств на сумму 26 423 595,01 грн", - говорится в материале.
Отмечается, что сейчас потеряны и/или арестованы почти все учтенные активы ФФУ Продакшн.
Строительство полей
СМИ узнали, что в 2017-2018 годах Министерство молодежи и спорта Украины выделило средства для строительства 761 спортивной площадки по всей Украине. Минрегионстрой рекомендовал закупать искусственное покрытие, которое у нас производил только завод Павелко, хотя стоимость травы от ФФУ Продакшн была выше, чем у европейских производителей.
"Убытки из-за искусственного завышения стоимости строительства 698 полей по Украине составляют около 300 млн гривень", - отмечают журналисты.
Также аудиторы обнаружили противоречивые операции с физическими лицами предпринимателями, которые вызывают сомнения в их целесообразности. Речь идет о следующих оплатах:
- юридических услуг - около 32 млн грн;
- услуг по охране - около 22 млн грн (14 млн грн - физическая охрана);
- ИТ услуг - около 73 млн грн;
- услуг по проживанию/питанию - около 28 млн грн;
- транспортных услуг - около 27 млн грн;
- сувенирной продукции - 40 млн грн;
- других услуг (ювелирная продукция/организация мероприятий/консультационные и другие услуги) - 49 млн грн.
Кроме того, стало известно, что с 2015 до 2023 года расходы на содержание персонала УАФ достигли 1 299,7 млн гривень, что составило 35% от общего финансирования УАФ за соответствующий период. Общая сумма стимулирующих выплат в пользу административного и другого персонала УАФ составила 81,3 млн гривень.
Все потери УАФ в этой категории можно разделить на 3 подпункта. Самый большой из них - физические лица нерезиденты.
Кроме того, во время аудита стало известно, что в 2015 до 2023 года расходы на содержание персонала УАФ Маркетинг составили 114 млн грн, и почти треть - вознаграждение 2 руководителей (36,5 млн грн). По данным аудита, с 2020 до 2023 года осуществлялись необоснованные выплаты премий генеральному директору УАФ Маркетинг и его советнику в сумме 12,6 млн грн.
Также аудиторы нашли несколько решений о финансовой помощи дочерним компаниям и третьим лицам, которые привели к финансовым потерям УАФ. Речь идет о предоставлении возвратной финансовой помощи в размере 13,1 млн грн для "ФФУ Продакшн" и компании "Спорт Технология".
"Также было проведено 11 коммерческих закупок через площадку zakupivli.pro на общую сумму 6 824 589 грн, в период с 2019 по 2021 годы. Во всех случаях были замечены признаки завышения цены.
Наибольшее завышение было в заказе на "выполнение технико-экономического обоснования, инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий для строительства спортивной базы": более 1,5 млн грн", - отмечают журналисты.
Всего с 2015 по 2023 год включительно УАФ получила от УЕФА, ФИФА и других доноров 3,7 миллиарда грн, а использовала 3,44 миллиарда. "Интересно, что сразу по двум программам финансирования сейчас ведутся расследования, а руководство УАФ подозревается в присвоении средств", - обратили внимание журналисты.