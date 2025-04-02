Отчет аудиторов касался деятельности УАФ от 2015 до 2023 года включительно.

В конце января 2024 года легендарный украинский футболист Андрей Шевченко возглавил Украинскую ассоциацию футбола. Сразу после избрания Шевченко объявил о проведении аудита возглавляемой организации, который должна была провести авторитетная аудиторская компания AC Crowe Ukraine. В апреле 2024 года его предварительные результаты выявили отток активов УАФ в размере более 1,3 млрд гривень за период деятельности руководства Андрея Павелко, пишет издание "Чемпион".

По данным издания, отчет аудиторов касался деятельности УАФ с 2015 по 2023 год включительно. В окончательном документе аудиторы оценили общую сумму потерь УАФ за исследованный период в более 1,7 млрд гривень.

Примечательно, что эта сумма почти на 400 млн гривень больше, чем та, что указывалась в предыдущих результатах проверки.

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Общую сумму потерь, на которую указывают аудиторы, можно разделить на несколько подпунктов, касающихся деятельности УАФ:

Newport

Депозиты и Радомышль

ФФУ Продакшн

Приобретенные услуги

Система выплаты вознаграждений

Прочее

Newport Management LTD

Издание отмечает, что потери здесь составили 544,3 млн грн.

"В далеком 1999 году между тогда еще Федерацией футбола Украины и компанией Newport Management LTD (Британские Виргинские острова) было заключено агентское соглашение. Согласно ему компания по сути становилась посредником, через которую УАФ получала средства, которые предоставляли ФИФА и УЕФА для развития украинского футбола.... Больше всего нас заинтересовал период 2015-2016 годов. За эти два года, по данным аудита, УАФ не отразила в учете целевое финансирование УЕФА в размере 12,6 млн евро (531 млн грн). Также аудиторы заметили расхождение между перечисленными Newport средствами и полученными ассоциацией (тогда еще федерацией) в сумме 331 тысячу евро (14 млн грн)", - говорится в материале.

Журналисты отмечают, что Newport перечислял деньги другим сторонним юридическим лицам: "Их аудиторы классифицировали как не имеющие отношения к футболу, а сумма была огромная: 11,4 млн евро (481 млн гривень)".

Отмечается, что по этому делу было сообщено о подозрении на тот момент генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому и тогдашнему директору Департамента финансов УАФ Евгении Сагайдак.

Депозиты и ПБК "Радомышль"

Издание пишет, что потери здесь составили 366,2 млн грн.

Оказалось, что на 1 января 2015 года в разных банках хранилось 284,7 млн грн собственности УАФ, которые частично были на депозитах:

7,1 млн евро в ПАО "ПУМБ";

6,11 млн евро в ПАО "Киевская Русь";

1 млн евро в ПАО "Форум";

0,13 млн долларов в ПАО "ПУМБ".

"В течение 2015 года некоторые банки были признаны неплатежеспособными, и УАФ потеряла 2,467 млн евро (на тот момент 55,5 млн грн), которые были размещены в: ПАО "Киевская Русь" - 1,467 млн евро и ПАО "Форум" - 1 млн евро", - обратили внимание журналисты.

Остальные же потери (315,7 млн грн) в этой категории УАФ понесла от договора уступки права требования с пиво-безалкогольным комбинатом "Радомышль", который стороны подписали 19 марта 2015 года. Эта сделка касалась 4,643 млн евро (разница между депозитом, который был в ПАО "Киевская Русь", и списанными средствами).

ФФУ Продакшн

Согласно информации издания, потери здесь составили 286,2 млн грн.

В 2016 году была создана "ФФУ Продакшн" - дочерняя компания УАФ, которая закупала оборудование и сырье для работы завода по изготовлению искусственных полей. Закупки обошлись в более 230 млн грн, но все они были осуществлены через контрагента "S.D.T.FZE".

"По этим покупкам было открыто дело, из-за которого, собственно, и арестовали Павелко и Записоцкого (на тот момент генерального секретаря УАФ) в 2022 году.

В деталях следствия сообщается, что они обеспечили обращение в собственность подконтрольной соучастникам преступления компании "S.D.T FZE" (ОАЭ) средств на сумму 26 423 595,01 грн", - говорится в материале.

Отмечается, что сейчас потеряны и/или арестованы почти все учтенные активы ФФУ Продакшн.

Строительство полей

СМИ узнали, что в 2017-2018 годах Министерство молодежи и спорта Украины выделило средства для строительства 761 спортивной площадки по всей Украине. Минрегионстрой рекомендовал закупать искусственное покрытие, которое у нас производил только завод Павелко, хотя стоимость травы от ФФУ Продакшн была выше, чем у европейских производителей.

"Убытки из-за искусственного завышения стоимости строительства 698 полей по Украине составляют около 300 млн гривень", - отмечают журналисты.

Также аудиторы обнаружили противоречивые операции с физическими лицами предпринимателями, которые вызывают сомнения в их целесообразности. Речь идет о следующих оплатах:

юридических услуг - около 32 млн грн;

услуг по охране - около 22 млн грн (14 млн грн - физическая охрана);

ИТ услуг - около 73 млн грн;

услуг по проживанию/питанию - около 28 млн грн;

транспортных услуг - около 27 млн грн;

сувенирной продукции - 40 млн грн;

других услуг (ювелирная продукция/организация мероприятий/консультационные и другие услуги) - 49 млн грн.

Кроме того, стало известно, что с 2015 до 2023 года расходы на содержание персонала УАФ достигли 1 299,7 млн гривень, что составило 35% от общего финансирования УАФ за соответствующий период. Общая сумма стимулирующих выплат в пользу административного и другого персонала УАФ составила 81,3 млн гривень.

Все потери УАФ в этой категории можно разделить на 3 подпункта. Самый большой из них - физические лица нерезиденты.

Кроме того, во время аудита стало известно, что в 2015 до 2023 года расходы на содержание персонала УАФ Маркетинг составили 114 млн грн, и почти треть - вознаграждение 2 руководителей (36,5 млн грн). По данным аудита, с 2020 до 2023 года осуществлялись необоснованные выплаты премий генеральному директору УАФ Маркетинг и его советнику в сумме 12,6 млн грн.

Также аудиторы нашли несколько решений о финансовой помощи дочерним компаниям и третьим лицам, которые привели к финансовым потерям УАФ. Речь идет о предоставлении возвратной финансовой помощи в размере 13,1 млн грн для "ФФУ Продакшн" и компании "Спорт Технология".

"Также было проведено 11 коммерческих закупок через площадку zakupivli.pro на общую сумму 6 824 589 грн, в период с 2019 по 2021 годы. Во всех случаях были замечены признаки завышения цены.

Наибольшее завышение было в заказе на "выполнение технико-экономического обоснования, инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий для строительства спортивной базы": более 1,5 млн грн", - отмечают журналисты.

Всего с 2015 по 2023 год включительно УАФ получила от УЕФА, ФИФА и других доноров 3,7 миллиарда грн, а использовала 3,44 миллиарда. "Интересно, что сразу по двум программам финансирования сейчас ведутся расследования, а руководство УАФ подозревается в присвоении средств", - обратили внимание журналисты.