Андрей Биба сбежал в Италию, но оттуда пытается продвигать в Украине пророссийские нарративы и финансирует московскую церковь. По меньшей мере владелец "БРСМ-Нафта" заслужил статью о государственной измене за это. Об этом написал в своем Телеграмм-канале ветеран российско-украинской войны, лидер организации "Национальное Сопротивление" Алексей Сталкер.

"Недавно Биба снова всплыл: оказывается, он продолжает финансировать московскую церковь. То есть Биба сбежал в Италию, но оттуда пытается продвигать в Украине пророссийские нарративы. Как минимум он заслужил статью о государственной измене", – отметил Сталкер.

Он напомнил, что владелец сети автозаправок "БРСМ-Нафта" Андрей Биба поднялся благодаря януковичу, которого кинул в 2014 году. После Революции Достоинства поддерживал партию Шария, финансировал строительство московских церквей и протесты против Варфоломея после предоставления Томоса.

Видео дня