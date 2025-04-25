Андрей Биба сбежал в Италию, но оттуда пытается продвигать в Украине пророссийские нарративы и финансирует московскую церковь. По меньшей мере владелец "БРСМ-Нафта" заслужил статью о государственной измене за это. Об этом написал в своем Телеграмм-канале ветеран российско-украинской войны, лидер организации "Национальное Сопротивление" Алексей Сталкер.
"Недавно Биба снова всплыл: оказывается, он продолжает финансировать московскую церковь. То есть Биба сбежал в Италию, но оттуда пытается продвигать в Украине пророссийские нарративы. Как минимум он заслужил статью о государственной измене", – отметил Сталкер.
Он напомнил, что владелец сети автозаправок "БРСМ-Нафта" Андрей Биба поднялся благодаря януковичу, которого кинул в 2014 году. После Революции Достоинства поддерживал партию Шария, финансировал строительство московских церквей и протесты против Варфоломея после предоставления Томоса.
По словам ветерана российско-украинской войны, ряд политиков, блогеров и бизнесменов продолжают поддерживать "русский мир" и московскую церковь в Украине.
"УПЦ МП или, вернее, УПЦ ФСБ остается пророссийским центром влияния в стране. Эта церковь может стать фундаментом, на котором путин будет пытаться возродить свое политическое влияние в нашей стране. Вопрос ее ликвидации – это вопрос национальной безопасности", – подчеркнул он.
Он убежден, что московской церкви в Украине нет места, и мы должны всячески ограничить возможности для ее финансирования.
"Кроме реального фронта на передовой существует еще и тыл, о котором не стоит забывать. Без победы в тылу не может быть победы на фронте. Тыл должен быть надежным ион должен быть зачищен от всех пророссийских элементов, от всех, кто их финансирует", – подытожил Сталкер.
Как выяснило ранее журналистское расследование, владелец сети АЗС "БРСМ-Нафта" Андрей Биба продолжает поддерживать московскую церковь и получать награды от нее во время полномасштабной войны с россией. А помощь компании ВСУ – кощунство или операция по прикрытию.
Военный, который служит в одном из боевых подразделений, Александр Игнатьев призвал бойкотировать эту сеть заправок.