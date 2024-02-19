На Дунае исчезли "Волга", "Оренбург", "Иркутск", "Астрахань" и "Челябинск".

Национальный перевозчик грузов и пассажиров в Дунайском бассейне "Украинское Дунайское пароходство" ("УДП", Одесская область) решило, что надо изменить название более двух десятков судов.

Об этом сообщил гендиректор "УДП" Дмитрий Москаленко. "За тридцать лет независимости Украины почему-то никому в "Дунайском пароходстве" не пришло в голову изменить названия судов с русского на государственный украинский язык. Мы впервые об этом вспомнили. Избавились от деятелей коммунистического режима и российских городов. При переименовании сделали акцент на украинские города, которые имеют отношение к речному/морскому транспорту и находятся в оккупации", - говорится в сообщении.

Москаленко отмечает, что города Феодосия, Севастополь, Геническ, Мариуполь - это Украина, и украинцы, которые остались на оккупированных территориях, должны знать, что о них помнят. "Они должны знать, что мы мечтаем о дне, когда над всей Херсонщиной, Запорожьем, Крымом, Донбассом будет снова развеваться желто-голубой флаг", - говорит чиновник.

Видео дня

В частности, новые украинские имена на борту уже несут буксиры "Борис Макаров", "Валерий Кидик", которые ранее назывались "Загорск". Буксир "Звенигород" стал "Севастополем", "Никифор Шолуденко" получил название "Одесса", "Гагра" - "Очаков", "Иркутск" - "Кременчуг", "Хабаровск" стал "Мариуполем". Также - "Кузьма Галкин" переименован в "Николаев", "Челябинск" - в "Алешки", "Оренбург" - в "Феодосия", "Астрахань" - в "Линц".

Также переименован ряд самоходных судов, появилось служебно-вспомогательное судно "Килийский" (было "Московский-2"), пассажирское судно "Тиса" (ранее - "Волга") и тому подобное.

По словам Москаленко, первыми новые названия получили суда, находившиеся в ремонте. Поскольку процесс оформления новых документов является длительным. Гендиректор объясняет, что нужно получение заключения комиссии администрации судоходства, подготовить пакет документов на внесение изменений в Государственный судовой реестр Украины, получить свидетельства о праве собственности на судно и свидетельства о праве плавания под государственным флагом Украины.

"На основе свидетельств получаются классификационные документы от регистра судоходства Украины, свидетельства о минимальном составе экипажа и тому подобное. Сейчас готовятся документы на переименование следующей партии судов!", - отмечает руководитель предприятия.

Важные новости Украины - сегодня это стоит прочитать

Как сообщал УНИАН, в Одессе планируют убрать памятный знак "Тень Пушкина" и переименовать несколько улиц. В частности, по словам руководителя общественной организации "Общество и историческое наследие" Александра Бабича, профильная комиссия, которая работает при мэрии Одессы, рекомендует убрать из городского пространства этот артобъект, который расположен на углу Дерибасовской и Ришельевской.

Также Бабич отметил, что комиссия рассмотрела большое количество вопросов о лишении города названий, связанных с имперским, советским и коммунистическим прошлым. Среди них - предложение переименования улицы Беларуской на улицу Константина Калиновского - беларуского публициста, революционера-демократа, который в 19-м веке был одним из региональных руководителей польского Январского восстания на землях современных Литвы и Беларуси, направленного против Российской империи.

Вас также могут заинтересовать новости: