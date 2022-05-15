В частности, дизайн марки будет согласован с организаторами конкурса для соблюдения прав интеллектуальной собственности.

Государственное предприятие "Укрпочта" планирует выпустить новую марку, посвященную победе группы Kalush Orchestra на нынешнем песенном конкурсе "Евровидение".

Об этом в социальной сети Facebook заявил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

В частности, он от имени всей компании "Укрпочта" поздравил группу Kalush Orchestra с победой на "Евровидении".

"Укрпочта" выпускает марки согласно решению художественного совета. Но, я думаю, у меня будет достаточно аргументов как у председателя совета согласовать и ускорить выпуск марки, посвященный нашим победителям. Так, как мы это сделали с Русланой и Джамалой", - заявил Смелянский.

"Дизайн марки мы безусловно разработаем отдельно, потому что должны это согласовать с "Евровидением". Если желаем идти в Европу, надо уважать права интеллектуальной собственности", - подчеркнул гендиректор "Укрпочты".

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 мая группа Kalush Orchestra, которая представляла Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2022" в итальянском Турине, сразу после своего выступления в большом финале призвала спасти защитников завода "Азовсталь" и Мариуполя. Все это транслировалось в прямом эфире конкурса на многие страны мира.

Также свою поддержку Украине передали словами и другими способами еще несколько участников, в частности Исландии и Германии.

Украинская группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" выиграла этот конкурс. На втором месте - британский певец Сэм Райдер с песней "Space Man".

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