Не знаете с кем оставить своего питомца на время отъезда, заказывайте услугу по передержке на GUP

Компания GUP.UA запустила новое направление — услугу по передержке животных. Теперь украинцы смогут спокойно планировать свои отпуски, командировки и походы в гости, так как во время их отсутствия питомец будет под присмотром.

Если у родственников и друзей нет возможности посидеть с вашим питомцем, на помощь придет передержка. Передержка — временное размещение животного в зооотеле либо квартире с уходом пока хозяин отсутствует.

"Отдавать любимца в чужие руки волнительно, однако современный ритм жизни вынуждает искать новые решения". — говорит CEO компании Медведь Яна. " На данный момент на GUP.UA доступна передержка собак, кошек, птиц, грызунов, рептилий. Человек может заказать услугу передержки в своем районе или близлежащем, чтобы не транспортировать животное через весь город."

На сайте можно найти предложение на любой вкус и бюджет — есть предложения от зоогостинниц, квалифицированных ситтеров с ветеринарным образованием и энтузиастов, которые обожают животных и готовы посидеть с вашим любимцем за символические деньги. В услугу передержка включены следующие опции: питание, выгул, гигиена, игры. В некоторых объявлениях можно даже найти опцию трансфера и видеонаблюдения, чтобы хозяин мог наблюдать за своим животным, находясь в любом уголке мира.

Желающие поухаживать за животными могут также разместить объявление у нас на портале. Эту услугу могут оказывать люди, которые пока не готовы заводить питомца на постоянной основе, но им иногда хочется ощущать присутствие животного в доме.

Теперь можно смело планировать отпуск, ремонт, командировку и не переживать за своего любимца, ведь он получит квалифицированный уход, пока вы заняты своими делами. Вы не ограничены в действиях, а животное будет ощущать заботу и получит квалифицированный уход.

Автор: Григорий Бондарь