Изменения по отпускам коснутся местной и добровольной пожарной охраны.

С 1 января 2022 года вступили в силу изменения в ст. 10 и 25 Закона Украины "Об отпусках", согласно которым в удобное для работников пожарно-спасательных подразделений время и по их желанию будут предоставляться ежегодные отпуска.

Как уточняет Liga. Zakon, речь идет о работниках, являющихся членами пожарно-спасательных подразделений для обеспечения добровольной пожарной охраны не менее года.

В то же время п. 19 в. 25 Закона Украины "Об отпусках" предусмотрено предоставление еще одного вида отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемого работнику в обязательном порядке. Таким правом смогут воспользоваться работники, являющиеся членами пожарно-спасательных подразделений для обеспечения добровольной пожарной охраны не менее года - продолжительностью до 5 календарных дней ежегодно, а также члены добровольных формирований гражданской защиты - продолжительностью до 5 календарных дней в год привлечения их к выполнению задач.

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Отпуск для военнослужащих в Украине - разрешен во время военного положения или нет

Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменения в пункт 18 статьи 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" относительно предоставления военнослужащим отпусков во время действия военного положения (№8081). За это решение проголосовали 269 народных депутатов.

Так, в особый период во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения.

Каждый из указанных отпусков может быть предоставлен продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

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