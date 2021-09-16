Специальной предельной нормы несдачи экзаменов никто не устанавливал, и в полученном результате нет ничего плохого, считает глава Нацкомиссии по стандартам государственного языка.

Этим летом чиновники, претендующие на государственные должности, впервые начали сдавать экзамены на знание украинского языка.

По словам главы Нацкомиссии по стандартам государственного языка Орыси Демской, примерно 15% чиновников не сдали экзамен, пишет "Украина 24".

"Я считаю, что чиновники справились, потому что из всех тех, кто сдавал экзамен, несдача составляет в среднем примерно 15%. Почему на 15%? Потому что с 16 июля по 9 августа был так называемый длинный экзамен, и там несдача составляла 5%. Потом мы перешли к так называемому короткому, 30-минутному экзамену, уровень несдачи стартовал с 20%, на сегодня он составляет 11%. И если добавить 5-20-11 и так далее выходим на среднюю цифру 15%. Это нормальный результат для Украины, страны, которая является переходной от одной языковой модели к другой, общения на уровне государства и страны", - сказала Демская.

По ее словам, специальной предельной нормы несдачи экзаменов никто не устанавливал, и она не видит в этом ничего плохого.

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"Если бы мы все знали украинский язык, если бы у нас были хорошие дороги, медицина, если бы мы сегодня летели в космос, как летают американцы, то очевидно, что и владение языком было бы другое. Да, есть государственные служащие, которые не наилучшим образом владеют государственным языком, но будем честными - мы все делаем что-то не всегда хорошо. Нужно понимать, что те, кто сдает сегодня экзамен – это те, кто идет на назначение, будут выполнять функции госслужбы. Если человек не сдал экзамен, он просто не назначается на должность, и все. И, таким образом, экзамен становится тем механизмом, который устанавливает, что то или иное лицо из-за неумения нормально коммуницировать не может выполнять функции государственной службы", - сказала Демская.

Глава Нацкомиссии напомнила, что закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного позволяет любому гражданину Украины сдавать экзамен бесплатно, неограниченное количество раз и не чаще, чем один раз в четыре месяца.

Экзамен по украинскому языку для чиновников

16 июля в Украине начался новый этап воплощения норм закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который обеспечит увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепление его статуса как государственного.

19 июля в Украине чиновники начали сдавать первые экзамены на уровень владения украинским языком. Регистрация на экзамен началась 16 июля.

Экзамен на определение уровня владения государственным языком для лиц, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей, состоит из четырех частей: "Культура языка" (24 тестовые задания), "Чтение" (20 тестовых заданий), "Письмо" (1 задание открытого типа), "Говорение" (2 задания открытого типа).

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отмечал, что в 2021 году экзамен на знание украинского языка станет обязательным для всех претендентов на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, включая будущих народных депутатов.

Законодательная норма об экзамене по государственному языку вступила в силу 16 июля 2021 года.

Экзамены организованы, в частности, в Киеве, Ивано-Франковске, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Черновцах, Николаеве, Рубежном.

Автор: Александр Топчий