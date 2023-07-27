Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений проанализировала информацию о состоянии 24 тысяч мостов из более 28 тысяч имеющихся.

В Украине 9% всех мостов в аварийном состоянии - эти мосты находятся как в городах, так и за пределами населенных пунктов почти во всех регионах.

Как сообщает пресс-служба министерства развития общин территорий и инфраструктуры Украины в Facebook, была проведена проверка и уже известны предварительные выводы.

Так, ведомством было установлено, что:

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9% мостов имеют неработоспособное состояние - это аварийное состояние согласно классификации;

16% мостов имеют ограниченно работоспособное состояние - речь идет о близком к худшему состоянии;

50% мостов, которые имеют наиболее критическое состояние, не обследовались последние три года.

Пресс-служба ведомства в комментарии УНИАН не назвала, где конкретно находятся аварийные мосты из соображений безопасности во время военного положения.

"Это средний процент по всей стране, то есть эти мосты находятся как в городах, так и за пределами населенных пунктов почти во всех регионах. Из соображений безопасности во время военного положения конкретную привязку называть не можем", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе работы комиссией по проверке состояния мостовых сооружений была проанализирована информация о состоянии 24 тысяч мостов из более 28 тысяч имеющихся.

Комиссия наработала основные рекомендации, которые будут использоваться в отчете по результатам работы, для разработки необходимых правительственных решений. Среди прочего, речь идет об установке на мостах, находящихся в неработоспособном состоянии автоматизированных систем мониторинга их технического состояния, накоплении технической информации о состоянии всех мостов в единой системе, создании резервных ресурсов на случай аварийной ситуации. Речь идет о временных модульных конструкциях, которые могут использоваться в случаях нарушения функционирования моста.

За время работы комиссия уже осмотрела мосты в Киеве, Житомире, Ривне, Черкассах и Кировоградской области. Речь идет о сооружениях, которые имеют наиболее критическое состояние.

Состояние мостов в Украине

Как сообщал УНИАН, 17 июля эксперты по Минвосстановлению зафиксировали существенные повреждения моста имени Е. Патона и моста Метро в Киеве. Эти два моста имеют пропускную способность 150 тысяч транспортных средств в сутки, высокую интенсивность движения и значительное влияние на экономику столицы.

20 июля стало известно, что Комиссия по проверке мостовых сооружений осмотрела три объекта в Житомире и ровно, и оценила их состояние как критическое и аварийное. По сравнению с мостами в Киеве, ситуация с техническим состоянием объектов в регионах является менее критичной, отметили в ведомстве.

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