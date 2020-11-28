Всего в расследовании фигурируют 18 иностранцев, в числе которых также граждане Нигерии, Уганды, Грузии, России, Кыргызстана и Туркменистана.

В Стамбуле задержаны украинцы, которые хотели продать свои органы.

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Об этом сообщает агентство "Анадолу".

"Ранее Управление по борьбе с торговлей людьми среди беженцев начало расследование в связи с подозрительными показаниями 18 иностранцев, которые обратились в "комитет по этике" и назвали себя родственниками лиц, нуждающихся в пересадке органов", - говорится в сообщении.

В результате расследования стало известно, что эти лица не имеют родственной связи с пациентами и хотели продать свои органы. 18 человек, в числе которых граждане Нигерии, Уганды, Грузии, России, Украины, Кыргызстана и Туркменистана, задержаны.

"После допроса 8 человек отпущены на свободу, 10 человек предстали перед судом", - подчеркивает издание.

В отношении пятерых принята мера пресечения в виде ареста, остальные пять дали подписку о невыезде.

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Автор: Виктория Токарева